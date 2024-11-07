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S&P'den uyarı: Trump'ın önerdiği ekonomik plan, ABD'de enflasyonu artırabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın önerdiği ekonomik planın olduğu gibi kabul edilmesi halinde enflasyonun artacağını ve ekonomik büyümenin zayıflayacağını belirtti.

AA
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S&P'den uyarı: Trump'ın önerdiği ekonomik plan, ABD'de enflasyonu artırabilir
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S&P Global'den yapılan açıklamada, Trump'ın ekonomik planının olası etkilerine dair tahminler paylaşıldı.

Yeni mevzuatların geçirilebilmesinin Kongre'nin yapısına bağlı olacağına işaret edilen açıklamada, muhtemel vergi indirimlerinin ekonominin uzun vadeli potansiyelini anlamlı bir şekilde artırmasının öngörülmediği aktarıldı.

Açıklamada, uzun vadede harcama kesintileri vergi indirimlerini dengeleyemezse ve büyüme dinamiklerinde artış olmayacağı varsayımı doğru çıkarsa, federal bütçe açığının yükselmesinin olası olduğu vurgulandı.

Trump'ın tarifelerde artış, göçmenlik kısıtlamaları, daha düşük kurumsal vergiler gibi vaatlerine değinilen açıklamada, "ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın önerdiği ekonomik plan, olduğu gibi kabul edilirse enflasyonu artıracak ve gayrisafi yurt içi hasıla büyümesini temel tahminlerimize göre zayıflatacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, faiz oranının mevcut tahminden yüksek olmasının muhtemel olduğuna dikkati çekilerek, ilk tepki geçtikten sonra, potansiyel politika belirsizlikleri göz önüne alındığında küresel finans piyasasının temkinli olabileceği kaydedildi.

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