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İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek paketi: Salı günü açıklanıyor

Ticaret Bakanlığı’nın ihracatta yeşil dönüşme yönelik hazırladığı yeni destek paketi 30 Temmuz Salı günü açıklanıyor.

Haber Merkezi
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İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek paketi: Salı günü açıklanıyor
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Ticaret Bakanlığı, ekonominin belkemiği haline gelen ihracatın geleceğine damga vuracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Bakanlık, ülke ihracatının içinde bulunulan dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmalara kılavuzluk etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, ülkenin en önemli ticari partneri Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına ihracatçıların en hızlı şekilde adapte olabilmeleri için "Responsible® Programı" olarak uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeni bir destek mekanizmasını uygulamaya alacak.

Programın detayları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, 30 Temmuz'da Bakanlıkta düzenlenecek "Responsible® Programı Lansmanı"nda kamuoyuyla paylaşılacak.

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