İki ilde bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

İzmir ve Yalova'da bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'nde belirlenen alanın "Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Laledere Mahallesi'nde belirlenen alanın da "Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edilmesine Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince karar verildi.