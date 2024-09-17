İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlık, Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sisteminin 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale geleceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek."