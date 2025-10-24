İmalata "İşsizlik"ten yüzde 15 kaynak

CANAN SAKARYA / ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB 2026 yılında, imalat sanayindeki istihdamı korumak üzere yeni bir destek programı başlatacak. KOSGEB tarafından yürütülecek programın finansmanı için İşsizlik Sigortası Fonundan yüzde 15 oranında kaynak aktarılacak. Fondan yaklaşık 45 milyar lira tutarında bir kaynağın istihdamı koruma desteği olarak kullanılması öngörülüyor. Torba Kanun Teklifine önergeyle eklenen düzenlemenin görüşmeleri sırasında TOBB temsilcileri sadece KOBİ tanımına giren şirketler değil, 250’den fazla işçi çalıştıran şirketlerin de zor durumda olduğunu belirterek, istihdam desteğinde KOBİ şartının kaldırılmasını istedi.

Genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek

Öte yandan, imalat sanayinde tekstil, konfeksiyon, deri ve mobilya sektörlerindeki KOBİ’lere verilen desteğin 2026 yılında da hem kapsam hem de sektör genişlemesine gidilerek devam ettirilmesi planlanıyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda vergi, harç ve prim artışlarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı torba teklif kabul edildi. AK Parti’nin verdiği önergelerle teklife yeni maddeler eklendi.

İmalat sanayinde 2026 yılında istihdamı koruma ve artırmak amacıyla uygulamaya alınacak destek programı için kaynak düzenlemesi yapıldı. Kabul edilen önergeye göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından 2026 yılında imalat sanayinde istihdam koruma ve artırmaya yönelik destek programlarında kullanılmak üzere, İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2025 yılı prim gelirlerinin yüzde 15’ini aşmamak kaydıyla, Fon tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez muhasebe hesabına aktarılacak ve genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Cumhurbaşkanı, bu tutarları ilgili idare bütçelerine ödenek eklemeye yetkili olacak.

İstihdam koruma programında kapsam genişleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Plan Bütçe Komisyonuna verdiği bilgide, bu yıl imalat sanayinde tekstil, konfeksiyon, deri ve mobilya olmak üzere 4 sektöre KOSGEB aracılığı ile destek sağladıklarını belirterek, “İstihdamı koruma taahhüdü karşılığında korunan istihdam için 2.500 TL personel başına destek sağlıyoruz, bu destek sürüyor. Bu programın olumlu etkilerini sahada ve rakamlarda gözlüyoruz. Tespitlerimiz, bu ihtiyacın önümüzdeki sene de devam edeceği yönünde. Bu programı gözden geçirerek devam ettirmeyi öngörüyoruz. Bunun için gerekli olan kaynağı da bu düzenleme ile oluşturuyoruz” dedi.

Sektörleri sağlanacak kaynağa göre biraz daha genişletmeyi hedeflediklerini anlatan Çoştu, “Yıl sonuna kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Destek miktarı, hangi sektörleri, hangi kapsamda destek verileceği de biraz daha netleşmiş olacak” diye konuştu. Fonun 2025 gelirlerinin 300 milyar TL’nin üzerinde olmasının beklendiğini söyleyen Çoştu, 45 milyar lira civarında bir kaynağın kullanımının öngörüldüğünü belirtti. 2024 yılı SGK kayıtlarına göre imalat sektöründe 4,1 milyon sigortalı çalışıyor.

TOBB: KOBİ sınırlaması kaldırılmalı

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, bu yıl sağlanan desteklerde KOBİ tanımı esas alındığı için 250 kişiden fazla çalışanı bulunan tekstil, konfeksiyon, deri, mobilya işletmelerinin yararlanamadığına dikkati çekerek, “Bu ciddi bir sıkıntıydı çünkü özellikle tekstil ve konfeksiyondaki sıkıntı olan firmaların hemen hemen tamamı 250’den fazla işçi çalıştırıyordu, onlar yararlanamadı. İşçi sınırının olmaması önemli. Kaynak yaklaşık 45-50 milyar, işsizlik sigortasının yüzde 15’i; o muhtemelen yetmeyecektir. Bir de sıkıntı olan sadece dört sektör değil, sanayi sektörünün şu anda tamamına yakınında sıkıntı var. Dolayısıyla, bu desteğin bütün imalat sektörünün tamamına sağlanması lazım, bu miktarın da artırılması lazım” dedi.

Teklife eklenen diğer bir maddeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevleri arasına, “İşletmelere; kapasite geliştirme, ölçek ekonomisi oluşturma, verimlilik artırma, istihdamı koruma, piyasa koşullarındaki değişimlere karşı dayanıklılık kazandırma, rekabet gücünü koruma ve işletme sürdürülebilirliğini sağlama amaçlarıyla destek vermek ve bu desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemek” ibaresi eklendi.

Emlak vergisinde rayiç bedel düzenlemesi Genel Kurul’da yapılacak

Kabul edilen diğer bir önergeyle Emlak Vergisi Kanunu’nun, emlak vergi değerlerine ilişkin 2017’de düzenlenen Geçici 23’üncü madde, uygulama süresi dolduğu için yürürlükten kaldırıldı. Böylece emlak vergisinde rayiç bedele ilişkin yeni düzenleme için iz madde konuldu.

Genel Kuruldaki görüşmelerde emlak vergisine ilişkin tavan düzenlemesi önerge ile yapılacak. Ekonomi paketinin görüşmeleri sırasında konuya ilişkin milletvekillerinin sorusunu yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, “Emlak vergisinde son dönemde takdir komisyonları belirliyor, biraz yüksek oranlarda belirlemeler yapıldı, önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine buna ilişkin bir tavan çalışmasını arz edeceğiz” açıklaması yaptı.

78 bin 317 mükellefe mektup gönderildi

Tapu harçlarının düşük bildirilmesi halinde cezanın yüzde 25 yerine yüzde 100 olarak uygulanmasına ilişkin maddenin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, “Buradaki temel konumuz ceza değil, gerçek değeri beyan etmelerine özendirmek ve caydırıcılığı sağlamak. Tabii, burada tapu harçlarıyla ilgili bir düzenleme yapmıyoruz işin doğrusu. Tapu harçlarıyla ilgili eleştirilere idare olarak biz de katılıyoruz. Burada gerçek değerin beyanını sağlamak ve harçlara ilişkin farklı oranlar belirleme konusunda bir çalışma yürüttüğümüzü ifade edebilirim” dedi.

Yapılan denetimler hakkında da bilgi veren Hatipoğlu, bu yıl içerisinde satışı düşük gösteren 78 bin 317 mükellefe mektup gönderildiğini söyledi. Hatipoğlu, bunun 40 bin 800’ünün kendiliğinden düzeltmeye gittiğini belirterek, buradan 58 milyarlık bir matrah farkı ve 1,2 milyarlık bir harç ödemesi gerçekleştiğini belirtti. 42 mükellef hakkında vergi inceleme raporu düzenlendiğini bilgisini veren Hatipoğlu, “Onlara ilişkin de 172 milyonluk bir matrah farkı tespit edildi, 3 milyon vergi, dörtte 1’i oranında da ceza kesilmiş oldu ve biz gerçek değerin beyanına dönük bir çalışma içerisindeyiz ama harçlara ilişkin kademeli bir çalışmanın da yapılmasının faydalı olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.