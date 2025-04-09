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İnegöllü mobilyacılar "Aile Yılı"na özel indirime hazırlanıyor

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar, "2025 Aile Yılı"na özel indirimler yapmaya hazırlanıyor. İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Türkiye iç pazarının yüzde 40'ına hakim olduklarını belirterek, birçok tarzda mobilya modellerini tüketiciyle buluşturduklarını söyledi.

Haber Merkezi
AA
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İnegöllü mobilyacılar "Aile Yılı"na özel indirime hazırlanıyor
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Türkiye'nin yıllık mobilya ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlayan İnegöl'de 4 binin üzerinde mobilya üreticisi bulunuyor.

Binlerce kişiye istihdam sağlanan ilçede 1000'in üzerinde mobilya mağazası da Türkiye'nin dört bir yanından düğün ve evlerini yenilemek için gelenlere perakende satış yapıyor.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, İnegöl mobilyasının yurt dışının yanı sıra yurt içi pazarda da söz sahibi olduğunu söyledi.

"Türkiye iç pazarının yüzde 40'ına hakimiz"

Özcan, Türkiye iç pazarının yüzde 40'ına hakim olduklarını belirterek, birçok tarzda mobilya modellerini tüketiciyle buluşturduklarını anlattı.

Ayhan, düğün sezonunun Ramazan Bayramı'nın ardından hızlanacağını dile getirerek, "Okulların tatil olmasıyla hazirandan itibaren de düğün salonları hareketlenir. Bizden ürünlerini alacak genç çiftler en az 45 gün, 2 ay önceden alışverişlerine başlarlar. Nisan ve mayıs aylarında çok hızlı bir şekilde düğün sezonu alışverişleri mobilyada devam eder." dedi.

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