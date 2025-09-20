iPhone 17’yi Türkiye'de alabilmek için 89 gün çalışmak gerekiyor!

iPhone 17’nin resmi satışları başladı. Mağazalarda uzun kuyruklar her zaman olduğu gibi yine gündem oldu.

Ön siparişlerde rekor kıran yeni iPhone 17 serisinin en pahalı satıldığı ülke yine Türkiye oldu.

Satın alma becerisi ölçüldü

Bir kişinin belirli bir ürünü satın alma becerisinin bir ölçen uygunluk endeksi bu kez iPhone 17’nin maliyetini karşılama becerisini ölçtü. Tenscope'un 33 ülkeyi kapsayan analizinde iPhone 17 Pro için gereken çalışma günleri tablolaştırıldı.

Dünya ortalaması 26 gün

Küresel tabloya bakıldığında iPhone 17 serisine ulaşabilmek için çalışma süreleri dünya ortalamasında 26 gün çıktı.

iPhone 17 için Türkiye'de kaç gün çalışmak gerekiyor?

Tenscope’un verilerine göre, yemeden, içmeden Türkiye’de ortalama maaşla çalışan bir kişinin, fiyatı 107.999 lira olan iPhone 17’nin standart modelini satın alabilmesi için tam 89 gün çalışması gerekiyor. Bu süre yaklaşık 3 aylık bir emeğe denk geliyor.

Almanya ve İsviçre’de bu süre düşüyor!

Almanya’da bir kişinin iPhone 17 alabilmesi için 5 gün, İsviçre’de ise 3 gün çalışmak yeterli.

Analizde, 256 GB depolama alanına sahip temel model baz alınarak hesaplama yapıldı. Bu modelin ABD fiyatı 1.099 dolar olarak belirlendi.

51 kat fark var

Araştırmada 33 ülke verileri incelendi. Sonuçlara göre, İsviçre vatandaşlarının iPhone 17 Pro satın almak için yalnızca 3 gün çalışması yeterli olurken, Hindistan vatandaşlarının aynı telefonu alabilmek için 160 gün çalışması gerekiyor. Bu da arada 51 katlık bir fark olduğunu gösteriyor.

Ekonomik uçurum derinleşiyor

ABD’de, ortalama bir vatandaşın iPhone 17 Pro alabilmesi için yaklaşık 4 gün çalışması yeterli. Dünyadaki ortalama süre ise 26 gün olarak hesaplandı. Bu veriler, ekonomik farklılıkların teknoloji ürünlerine erişimde ne denli belirleyici olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Gelişmiş ülkelerde yalnızca birkaç gün içinde alınabilen bir cihaz, gelişmekte olan ülkelerde aylarca çalışmayı gerektirebiliyor.

iPhone 17 Pro almak için gerekli çalışma süresi

Hindistan: 160 gün

Türkiye: 89 gün

Brezilya: 77 gün

Portekiz: 24 gün

Fransa: 6 gün

Almanya: 5 gün

ABD: 4 gün

İsviçre: 3 gün