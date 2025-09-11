Dünyanın en pahalı iPhone 17’si Türkiye’de satılacak! Vergisi fiyatını geçti

Teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone 17 serisi dünyada piyasaya çıktı. Geçtiğimiz gün tanıtılan yeni iPhone’un fiyatı da belli oldu.

Dünyanın en pahalı iPhone 17’si Türkiye’de

Türkiye’de 19 Eylül’de satışa sunulacak yeni iPhone’u yine en pahalı yine Türk tüketici kullanacak. Türkiye’de cep telefonu almak isteyen bir vatandaş, yüzde 1 Kültür Bakanlığı, yüzde 12 TRT bandolü, yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) ödemek zorunda. Bu kesinler toplandığında ise telefonun iki katından fazla bir vergi ödemesi ortaya çıkıyor.

Son çıkan iPhone Pro Max 2 tb 168 bin 999 liradan satışa sunuluyor. Bu telefonun vergisiz fiyatı 82 bin 998 lira olurken, toplam vergisi ise 86 bin lirayı buluyor.

Bu modelin en hesaplısı olan ve vergisiz fiyatını Nefes Gazetesi hesapladı. Buna göre 53 bin 40 lira olan iPhone 17 256 gb için vatandaş, 54 bin 958 lira vergi verip, telefona 107 bin 999 liraya satın alacak.

Vergisi fiyatını geçti

Yeni piyasaya çıkan ve iPhone’nun en ucuz modeli olan iPhone 17’nin satış fiyatı ise 77 bin 999 lira. Bu modelin vergisiz fiyatı 38 bin 306 lira olurken, yüzde 1 kültür bakanlığı, yüzde 12 TRT bandrolü, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV ile toplam 39 bin 692 lira vergisi bulunuyor.

Dünyada iPhone 17 ne kadar?

Bununla birlikte Türklerin 107.9 bin lira ödediği iPhone 17 256 gb için ABD’li biri 1.099 dolar, yani 45 bin 361 lira öderken, aynı modele Almanlar 1.299 Euro’ya yani 63 bin liraya sahip olacak. İngiltere vatandaşı bu telefona 1.099 sterlin yani 61 bin 853 lira, Kanalılar ise 1.599 Kanada Doları yani 47 bin 666 liraya satın alacak.