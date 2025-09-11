Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem: Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kalecik’te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yavaş, “Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

'Tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”