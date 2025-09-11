  1. Ekonomim
Gümrükte nesli tehlike altında olan şahin ile makak maymunu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda yasa dışı ticareti yapılmaya çalışılan 3 şahin ile ⁠2 makak maymununa el koydu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri nesli tehlike altında bulunan türlerin ticaretine engel olmak amacıyla operasyonlarına devam ediyor.

 3 şahin ile ⁠2 makak maymunu ele geçirildi

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde şüpheli otomobilin şoför ve yolcu koltuğunun altındaki doğal boşlukta gizlenmiş 3 şahin, şüpheli tırın alt bölümüne sabitlenmiş tahta kafeste saklanan 2 makak maymunu bulundu.

Nesli tehlike altında olan türler olduğu tespit edildi

Ele geçirilen canlı hayvanlar, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Savcılık soruşturma başlattı

Olaylara ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

