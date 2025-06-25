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İş Bankası’na açılan temettü davasında karar çıktı!

İş Bankası’na açılan temettü davasında nihai karar verildi. 1991 ve 2020 yıllarındaki genel kurul kararlarının iptali yönündeki talepler, Yargıtay tarafından da reddedilerek davanın Banka lehine sonuçlandığı kesinleşti.

Haber Merkezi
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İş Bankası’na açılan temettü davasında karar çıktı!
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Türkiye İş Bankası, 15 Nisan 2021 tarihinde açılan davanın Yargıtay kararıyla kesin olarak sonuçlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Banka tarafından 24 Haziran 2025’te yapılan açıklamada, 1991 yılında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da kurucu hisselere yönelik temettü ödemelerine dair esas sözleşme değişikliğinin geçersiz olduğu iddiasıyla ve 31 Mart 2020 tarihli Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin kararın iptali talebiyle açılan davanın nihai karara bağlandığı belirtildi.

 Söz konusu dava, Serhat Özer vekili tarafından açılmış ve 2021 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Davada, 1991 tarihli esas sözleşme değişikliğinin hükümsüzlüğünün tespiti ile 2020 tarihli Genel Kurul kararının iptali talep edilmişti.

Dava sürecinin tüm yargı aşamaları tamamlandı

İlk derece mahkemesi, 15 Nisan 2021’de görülen duruşmada, 1991 tarihli esas sözleşme değişikliğinin butlanı talebini esastan, 31 Mart 2020 tarihli Genel Kurul kararının iptali talebini ise usulden reddetmişti. Karar, istinaf yolu açık olmakla birlikte, Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti.

Bankadan yapılan son açıklamada, böylece dava sürecinin tüm yargı aşamaları tamamlanarak Türkiye İş Bankası lehine sonuçlandığı belirtildi.

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