İş dünyası ödemelerde zorlanıyor: Karşılıksız çek adedinde artış dikkat çekici

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 407 bin 588 adetten 1 milyon 28 bin 978 adede, tutarı ise 596,3 milyar TL'den 513,7 milyar TL'ye geldi.

Bir önceki aya göre toplam ibraz edilen çek adedi yüzde 27, toplam ibraz edilen çek tutarı da yüzde 14 geriledi.

Karşılıksız çekler

Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 25 bin 523 adet seviyesinde bulunurken, ekim ayında bu rakam yüzde 27,1 azalarak 18 bin 619 adede geriledi.

2023 yılının ekim ayına göre karşılıksız çek adedinde artış yüzde 30 olurken, Ocak-Ekim 2024 döneminde de adet bazında karşılıksız çekler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artış gösterdi.

Tutarlarda da artış var

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 15,26 milyar TL olurken, ekimde 11,82 milyar TL'ye inerken, toplam ibraz edilen çeklere oranda artış görüldü.

Toplam çek tutarındaki artış yıllık bazda yüzde 22 olurken, karşılıksız çek tutarları yüzde 96 arttı.

Ocak-Ekim döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre toplam çek tutarı yüzde 67 artış gösterirken, karşılıksız çek tutarı yüzde 200 artış gösterdi.

Böylelikle oranlarda da artış görüldü. Toplam çek adedine oranla karşılıksız çek adedi geçen yıl başında yüzde 0,65 olurken, Ekim 2024’te yüzde 1,81’e çıktı.

Tutar bazında da toplam çeklerin içinde karşılıksız çeklerin oranı Ocak 2023’te yüzde 0,89’dan yüzde 2,30’a yükseldi.