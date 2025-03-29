İş dünyasından Ramazan Bayramı mesajları

İş dünyasının Ramazan Bayramı mesajları şu şekilde oldu:

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Gönül bağlarının güçlenmesini diliyorum

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bahçıvan paylaşımında şunları söyledi:

"Huzur ve bereket ayı Ramazan günlerinin ardından gelen Bayram’ın bizlere hatırlattığı, hayatımızdaki en güzel değerlerin önde geleni; dostlukların, kardeşlik duygularının ve gönül bağlarının güçlenmesi dilekleriyle, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan: Üretmeye ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, halkın Ramazan Bayramı’nı kutladığı yazılı açıklamasında, "Değerli hemşehrilerim, kıymetli iş insanlarımız; bizleri iftar vakti aynı sofralarda buluşturan, paylaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendiren kutsal ramazan ayının ardından birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi yakınlaştıran önemli günlerdir; bu vesileyle sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeli, kimsesizleri ve büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını almalı ve sevindirmeliyiz. Denizli iş dünyası olarak, üretmeye ve ülkemize değer katmaya devam ederken, emekçilerimiz için bir dinlenme fırsatı da olan bayramın getirdiği manevi iklimin, hepimize yaşama sevinci, huzur ve mutluluk vermesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, açıklamasını Ramazan Bayramı’nın Denizli’ye, Türkiye’ye ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek tamamladı; başta üyelerinin olmak üzere tüm iş dünyasının, hemşehrilerinin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladığını belirterek mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.