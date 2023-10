İş dünyasından ‘yeni yüzyıl’ mesajları

Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlayan Türk iş dünyasının temsilcileri gelecek yüzyıl için de mesajlarını paylaştı. Türkiye’nin 100 yıllık süreçte çok büyük bir gelişim kaydettiğine dikkat çeken Türk iş dünyasının temsilcileri, gelecek 100 yılda daha çok üretmeye, daha çok istihdama sağlamaya, daha çok ihracat yapmaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, bütün dünyanın karşısında dimdik durmak, 'Biz Türkiye'yiz.' demektir. Türlü yokluklarla mücadele eden, kendilerinden katbekat üstün düşmanlarla savaşan ama hiç pes etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğduğunun ilanı demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk iş dünyası olarak Türkiye'yi en ileri noktalara ulaştırma kararlılığının hiç değişmeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıran, varlığımızı borçlu olduğumuz ecdadımızı, ülkemizin istiklali ve istikbali için cansiperane mücadele edenleri, gazi ve şehit olan tüm vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

"İkinci yüzyılımızda da ışığımız ve pusulamız olacaktır"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'in kurucu değerleri ve 100 yıllık kazanımları, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet yürüyüşüne hiç durmadan devam etmemiz için en büyük dayanağımızdır." ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yaşının heyecanla, coşkuyla ve gururla kutlandığı belirtilen TÜSİAD açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ortaya koyduğu vizyon kısa sürede laiklik, kadın hakları, bütün yurttaşların toplumsal, siyasal ve hukuksal eşitliği gibi devasa adımlara dönüşmüştür. Hukuk, eğitim, kamu sağlığı, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat alanlarında yeniden doğuş ölçeğinde yaşanan canlanma dünya ölçeğinde hayranlık uyandırmıştır.

Atatürk'ün ortaya koyduğu devrimci vizyona ve ruha sahip çıkmak, yurttaşlar olarak toplumsal sorumluluğumuz ve Cumhuriyet'in fedakar kurucularına manevi borcumuzdur.

Cumhuriyet'imizi ve demokrasimizi geleceğe güçlendirerek taşımak, toplumsal refahımızı adil bir paylaşımla büyütmek ve sürdürülebilir kalkınmak ikinci yüzyılda başarmak durumunda olduğumuz hedeflerdir. Cumhuriyet'imiz, bize kazandırdığı değerleri ile ikinci yüzyılımızda da ışığımız ve pusulamız olacaktır. Cumhuriyet'imizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü derin bir saygı ve minnetle anıyoruz."

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, dijital ve yeşil dönüşümümüzü gerçekleştirip yüksek katma değer üreten, ileri derecede sanayileşmiş ülkeler arasında yer alacağımıza ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğimize yürekten inanıyorum. İkinci yüzyıla, 100 yıl önceki mücadele ruhuyla hazırız. Sanayicilerimiz, Cumhuriyet'imizin verdiği öz güven, büyük bir heyecan ve dinamizmle geleceğe umutla bakıyor. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz:

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin tüm neferlerine, şehit ve gazilerimize en derin şükran ve minnetimizi sunuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 100 yıllar önce bu coğrafyada yoğrulan Türk tekstil sektörümüzün hikayesi; ihracatçılarımız vasıtasıyla tüm dünyaya yayıldı. 100 yıldır Türkiye ekonomisine en değerli katkıları sunan; Türkiye’yi ihracatla, tasarımla ve inovasyonla tanıştıran Türk tekstil sektörü olarak; Türkiye Yüzyılında da Türkiye ekonomisine güçlü bir destek vermeye devam edeceğiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metallar İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu:

Milletimizin bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutlamanın gururunu, coşkusunu ve sevincini yaşıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında ihracatı günün teknolojisine uygun, yeni yaşam düzenine uygun bir şekilde sürdüreceğiz. Daha yüksek katma değerli, inovatif ürünlerimizin ihracatına odaklanarak, ihracatımızı hem değer hem de miktar olarak arttırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizleri bekleyen çok önemli sorumluluklar olduğunun bilincindeyiz. Bizler de her alanda ülkemizi ileriye götürmek için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Her Fabrika Bir Kaledir” veciz sözü bizlere yeni yatırımlar yapmanın, daha teknolojik fabrikalar kurmanın gücünü sunuyor. İkinci yüzyılda ülkemizin daha da büyümesini, dünya arenasında üst sıralara taşınmasında bunun ne kadar elzem olduğunun bilinci ile çalışmaktayız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı:

Ulu önder ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce bugün kurmuş olduğu cumhuriyetin, Türk toplumuna ne kadar kıymetli bir hediye olduğunu her geçen yıl daha da iyi anlıyoruz. Bizler de ulu önderin çizmiş olduğu yolda; göstermiş olduğu ilke ve doğrularla hareket edip ülkemizi, bayrağımızı ve ekonomimizi her türlü alanda daha üst seviyelere taşıyabilmek için mücadele etmeli ve daha çok çalışmalıyız. Bugün köyde ilkel şartlarda okuyarak, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olabilen, dünyanın farklı ülkelerinde Nobel ödülü alabilen, seçme ve seçilme hakkıyla ülkenin her türlü kurum ve kuruluşlarında görev alabilen insanlara bu özgürlüğü ve gücü Cumhuriyet kazandırmıştır. Ne mutlu Türk’üm diyene!

Türkiye İhracatçılar Birliği Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya:

100 yaşındaki ülkemizin, Cumhuriyetimizin bir mensubu olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. Şimdi aynı gururla yeni yüzyıl için çalışma zamanı. Madenciler olarak ülkemizin ham madde bağımsızlığını yakalamasında çok kritik bir noktadayız. Gelecek yüzyılda madenciler olarak bunu başarmak için çalışacağız. Önce çevre, sonra insan, sonra maden düşüncesiyle, sürdürülebilir madencilik anlayışımızla, ülkemizin yarınları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçmiş 100 yılda olduğu gibi gelecek 100 yılda da var olmaya, ülkemiz ve insanlık için üretmeye devam edeceğiz.

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Deri Sanayicileri Konseyi (ICT) Başkanı Burak Uyguner:

29 Ekim 1923’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde büyük emekler ile kurulan ülkemiz artık 100 yaşında. Büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz. Böylesine bir cumhuriyetin mensubu olarak ülkemizi kalkındırmak ve daha güzel bir gelecek için var gücümüzle çalıştık. Artık, ‘yeni yüzyıla’ adım atıyoruz. Şimdi, geçmişte çalıştığımızdan daha fazla çalışmak, daha fazla emek harcamak ve daha fazla katma değerli üretim yapmak zorundayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında, geçmişimizin mirasını yaşatmak ve geleceğe taşımak için sektör olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflere daha sıkı tutunarak, üretmeye devam edeceğiz.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger:

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını en kuvvetli şekilde büyük bir gururla kutluyoruz. Artık Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı başlıyor. Herkes geçmiş yüzyılı kendi açısından değerlendirecektir. Ev ve Mutfak Sanayicileri olarak bizler geçen yüzyılda ülkemiz için, insanlık için var gücümüzle çalıştık. Gelecek yüzyılda da aynı duygularla geçmişten gelen bilgi birikimimizle, daha çok üretim yapacağız, daha çok istihdam sağlayacağız, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin çok daha güçlü olması için çalışacağız.

İstanbul Halı İhracatçıları (İHİB) Başkanı Ahmet Hayri Diler:

Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl boyunca zorluklarla karşılaşsa da birçok büyük başarı elde etti ve bu başarılarla tarih yazdı. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği olarak, Türkiye'nin bu önemli dönüm noktasını kutlamak ve ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemesini desteklemekten gurur duyuyoruz. Geleceğe daha güçlü ve birlikte ilerlemek için bu özel günde Türk halkının birlik ve beraberliğini yürekten kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği yolda, ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarını coşkuyla karşılıyoruz.

ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan:

Bugün çok önemli ve özel bir gün, Cumhuriyet’in 100. yılı. Bu 100. yılı kutlamamanın, yüzyıllık bir Cumhuriyet’e sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan tam bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile birlikte kararlılıkla, tüm zorlukları aşarak Cumhuriyet’in temellerini attı. O temeller o kadar sağlam ki yüzyıllar boyunca devam edecek güçlü bir Cumhuriyeti kurmuş oldu. Atatürk ve şehitlerimize borçlu olduğumuz bu sorumluluk Türkiye’nin ikinci yüzyılına girerken tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da omuzlarındadır. Bu yüzyılın bu aşamaya gelmesi bizim için çok kıymetli ve çok önemli. Ancak ikinci yüzyılda daha da büyümek ve gelişmek için asıl sorumluluk bizlere düşüyor. Cumhuriyet’le; Türkiye ekonomisi, Türkiye sanayisi, Türk ticareti bu seviyelere geldi. Amacımız bu seviyeleri daha da yükseklere taşımak. Cumhuriyet’in temel direkleri olan bağlılık, birlik-beraberlik, özgürlük, adalet ve demokrasiyi her zaman koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz. Herkesin Cumhuriyet’in 100. yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyorum.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun:

Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Türkiye’nin ikinci yüzyılında bizleri bekleyen çok önemli sorumluluklar bulunmaktadır. Dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma hedefi, Türkiye’nin ikinci yüzyılında rotamızı oluşturuyor. Deri ve konfeksiyon sektörü olarak 2022 yılını 330 milyon dolar ihracatla kapattık. 2023 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımızı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan Cumhuriyet'i ikinci yüzyılda daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için ödev ve sorumluluklarımızın bilinci ile durmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Başkanı Tayfun Koçak:

Cumhuriyet, Türk Milleti’nin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ilk günkü gibi coşku ve heyecan ile kutlarken, bu yıl 100. yılını idrak ediyor olmamız ayrı bir önem taşıyor. Bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz her zaman tüm gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.