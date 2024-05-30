İş Girişim ve Fiba Grubu’ndan Sportive Ortaklığı

Perakende, toptan, takım sporları, kulüp – federasyon ve elit sporcu iş birlikleriyle Türkiye’nin 360 derece aktif spor şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Sportive’e dair devir işlemi, Rekabet Kurumu izninin alınması ve sözleşmede düzenlenen ön koşulların gerçekleşmesi ile birlikte tamamlanacak.