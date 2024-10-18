  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İşçilerin zorlu mesaisi: 12 saat çalışıp, günlük 3 bin liraya saman presliyorlar
Takip Et

İşçilerin zorlu mesaisi: 12 saat çalışıp, günlük 3 bin liraya saman presliyorlar

Diyarbakır’da buğday ve arpa hasadıyla birlikte doğu illerindeki besiciler için günde 3 bin liraya saman presleme işlemi sürüyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İşçilerin zorlu mesaisi: 12 saat çalışıp, günlük 3 bin liraya saman presliyorlar
Takip Et

Ekilebilir arazileriyle Türkiye’nin önemli tarımsal üretim illerinden Diyarbakır’da arpa ve buğday hasadı tamamlanmıştı, doğu illerindeki besiciler için saman presleme işlemi ise devam ediyor. Yazın 40 derece üzeri sıcakta sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayıp gece saatlerine kadar tonlarca samanı presleyen işçiler, günde 3 bin lira kazançla bu işin son günlerinde mesailerini sürdürüyor.

"Dökme samanı presleyip, Erzincan ve Erzurum'daki besicilere gönderiyoruz"

İşveren Mehmet Güler, yazın başladıklarını, 4-5 ay saman için çok yoğun olduğunu söyledi. Sabah 05.00’te başlayıp gece 01.00’e kadar sürdüğünü belirten Güler, “Kışa doğru gidince saman yüklememiz azalıyor. Günde 70-80 ton oluyor. Bu zamanlar tonajlar düşüyor. Şu anda dökme saman presliyoruz. Erzincan, Erzurum illerindeki besicilere gönderiyoruz. Besiciler için kışa hazırlık yapıyoruz” dedi.

Bu yoğunluklarının 1-2 ay daha süreceğini ifade eden Güler, “Yazın aşırı sıcaktan dolayı işçilerimiz çok zorlanıyor. Bu mevsimde pres işi çok güzel. Hava serin, işçiler de yorulmuyor. Şimdi sabah 07.00’de başlıyoruz, akşam 19.00-20.00’ye kadar. Ton başı alıyorlar, günlükleri 3 bine geliyor. Ne kadar çok yüklerlerse o kadar iyi para alıyorlar” şeklinde konuştu.

Bu fırsat kaçmaz! Kim markette peynirden salçaya ve zeytinyağına kadar gıda ürünlerinde dev indirimBu fırsat kaçmaz! Kim markette peynirden salçaya ve zeytinyağına kadar gıda ürünlerinde dev indirimEkonomi

 

Ekonomi
Kardemir 11 maden sahasında rezerv tespitine başladı! Demir, bakır, altın ve polimetal aranacak
Kardemir 11 maden sahasında rezerv tespitine başladı! Demir, bakır, altın ve polimetal aranacak
Prof. Dr. Yalçın Kaya: Küresel ısınma nedeniyle buğday artık ekim yerine kasımda ekilmeli
Prof. Dr. Yalçın Kaya: Küresel ısınma nedeniyle buğday artık ekim yerine kasımda ekilmeli
Bütçede aslan payı MEB’te! Kamu personeline 2025’te 3.5 trilyon lira ödeme yapılacak
Bütçede aslan payı MEB’te! Kamu personeline 2025’te 3.5 trilyon lira ödeme yapılacak
Vatandaş ek hesaba yüklendi!
Vatandaş ek hesaba yüklendi!
Merkez’in faiz inadı üretimi durma noktasına getirdi! Kredi maliyetleri işletmeleri zorluyor
Merkez’in faiz inadı üretimi durma noktasına getirdi!
Bakan Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri için sahada olacağız
Bakan Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri için sahada olacağız