İşçinin de parası buhar oldu!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Şubat 2025 Ücret Kayıpları İzleme Raporu’na göre, Ocak 2025’te işçi, memur ve emeklilerin toplam gelir kaybı yaklaşık 70 milyar TL oldu.

Asgari ücret daha işçinin cebine girmeden bin 112 TL erirken, en düşük memur maaşı 4 bin 389 TL, en düşük emekli aylığı ise 728 TL değer kaybetti.

İşçinin maaşı cebe girmeden buhar oldu

Rapora göre, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret daha işçinin eline geçmeden bin 112 TL değer kaybetti. Ücretin enflasyon karşısındaki toplam kaybı ise 5 bin TL’yi aştı. Asgari ücretin 1,5 katı düzeyinde maaş alan bir çalışanın kaybı bin 579 TL, asgari ücretin üç katı maaş alan bir çalışanın kaybı ise 3 bin TL’yi buldu.

Çalışanın ocak ayı kaybı hesaplandı

İşçilerin toplam kaybı: 37,8 milyar TL

Memurların toplam kaybı: 17,7 milyar TL

Emeklilerin toplam kaybı: 14,3 milyar TL

Genel toplam: 69,8 milyar TL

Enflasyon karşısında alım gücü düştü

Raporda en düşük memur maaşının Ocak 2025’te 4 bin 389 TL değer kaybettiği, en düşük emekli aylığının ise 728 TL eridiği vurgulandı. En düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesine rağmen enflasyon karşısında alım gücünün düştüğü belirtildi.

Enflasyonun yükü çalışanlara yüklendi

DİSK-AR raporu, vergi politikalarının düşük gelirli çalışanlar aleyhine işlediğini ve yıl içinde artan vergi dilimlerinin işçilerin eline geçen net ücretleri düşürdüğünü ortaya koydu. Brüt ücretten yapılan kesintiler ve enflasyon kayıpları sonucunda işçiler, maaşlarının dörtte birini daha almadan kaybetti.

Raporda, mevcut ekonomi politikalarının ücretleri ve alım gücünü baskılamaya odaklandığı ve enflasyonla mücadelenin maliyetinin büyük ölçüde çalışanlara yüklendiği vurgulandı.