İslam Memiş: Dananın kuyruğu kopuyor, altın fiyatları etkilenecek

Ekonomi Masası'nın bugünkü konuğu Finans Analizi İslam Memiş oldu. Memiş, seçime günler kala değerli metal piyasasında altın fiyatlarını ve iç piyasada gram altın fiyatlarını analız etti.

Düğün mevsimi yaklaşırken altın fiyatları artacak mı?

Seçim süreci için çok kritik değerlendirmeler... Kısa, uzun vadeli yatırımcılar, altın borcu olanlar için son fırsat...

İşte İslam Memiş'in Ekonomi Masası'na yaptığı Analiz:

"Oldukça kritik bir haftaya başladık, yarım akşam saat 21.30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla birlikte dananın kuyruğu kopacak diye tahmin ediyorum.

Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda ben de 25 baz puanlık bir faiz artımı bekliyorum. Altının ons fiyatı ve gram fiyatı üzerinde oldukça etkili olacak. Çünkü bir tarafta ons etilenirken diğer yandan dolar TL etkilenecek, dolar kuru etkilenecek, her iki şekilde de gram altına yansıyacak bir kur var karşımızda.

Ons altın fiyatlarında baskılama devam edecek

Evet ben bu yıl içerisinde tahmin ve öngörüm; 1.450, 1.550 lira seviyesine kadar bir yükseleşi öngörüyorum. Hem dolar TL kurundaki yükselişler hem ons altında beklediğim yıl içerisindeki 1350-1400 bandındaki öngörüm, gram altın TL fiyatını 1450-1550 seviyesini işaret ediyor.

Bu geçen yıl baskılanan, aynı bu yıl nasıl dolar kuru baskılanıyorsa, geçen yıl dolar kuru baskılanmışsa aynı şekilde ons altının da baskılandığını hep birlikte gördük, gerçek fiyatlamar içinde değildi. Dolayısıyla da bu yıl gerçekleşme ihtimalı çok kuvvetli o 1450-1550 zirvesinin.

Özellikle bir ay içerisinde ons tarafında bir baskılanma sürecinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları kritik olacaktır ama hemen bir anda ons altının yukarı yönlü hereketini destekleyecek hareketlerden uzak durabilirler.

Çünkü enflasyonist bir ortamdan geçtiğimiz için Fed'i istediğini zaten aldı, dolar endeksi 117 seviyesinden 108 seviyesine kadar hatta 100 seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Piyasadan çekmiş olduğu doların da 3'te 2'sini zaten geri verdi. İnsanlar altına yönelmesinler diye, altın bir yatırım aracı olarak görmesinler, dolardan uzaklaşmasınlar diye bu tarafı ben şahsen destekleyeceklerini düşünmüyorum.

Ons altında son kez takip edilecek kritik seviye

O yüzden ons altında son bir defa 1.950-1.960 dolar destek seviyelerini yakından takip edeceğim. Yaklaşık bir aylık bir baskılanma sürecine girebelir diye ben tahmin ediyorum.

İçeride gram TL tarafında da tekrar ons nedenli bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini, 1350 TL seviyesi ve altındaki rakamların kalıcı olabileceğini bir aylık süreç içerinde ben tehmin ediyorum.

Seçim sürecinde senaryolar

Özellikle seçim süreci içeride çok kritik ve önemli. Senaryoları yatırımcılara 3 önemli şekilde değerlendirdim. Üç önemli şekilde de dolar kurunda yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Dolayısıyla da ons altında düşüş olsa da gram altına çok yansımayabilir, cılız kalabilir düşüşler. O yüzden, 1.350 TL seviyesinin altınadaki sarkmalar, 1300-1350 lira seviyesi, bu bant aralıkları orta ve uzun vadeli yatırımcılar için, altın boncu olanlar için, bu yol düğün yapacak vatandaşlar için de son bir fırsat vereceğini ben tahmin ediyorum."

Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin gerilemesi

İslam Memiş, "Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin gerilemesinin piyasaya etkisi ne olur?" şeklendeki soru üzerine ise şunları söyledi:

"Piyasaya kur tarafındaki baskılanmada önemli bir etkisi var. Altın rezervlerinin artış nedeni kuru baskılamak ve içeride seçim sürecine müdahale etmek için yapılıyordu. Rezervlerin eksiye dönüşümü biraz daha devam edecek.

Dolar TL kuru 21 TL seviyesini yukarı doğru kırtıktan sonra bu yaz, 24-25 bandına gidince, bir yandan da borsa tarafında 6000-6500 puan endeks tarafında yükselişler de göreceğiz. Borsa tarafı desteklenecek diye tahmin ediyorum. Yani sonuç itibariyle, rezervler takrar satışların devam edeceğini, özellikle seçimlerden sonra seçim sonuçlarına göre de müdahale için bi rezervlerin satışa süreceğini tahmin ediyorum."