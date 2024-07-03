İSO Başkanı Bahçıvan: İstanbul'da 'kentsel' benzeri bir 'sanayi dönüşümü'ne ihtiyaç var

İstanbul Sanayi Odası (İSO), “İstanbul’un Gelecek Vizyonunda Sanayimizin Yeri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nı düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı toplantının açılış konuşmasını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan gerçekleştirdi.

İstanbul’un sorunları arasında ‘trafik yoğunluğunun’ ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Bahçıvan, “Özellikle sanayinin yoğun bulunduğu yerlerde lojistik de trafik sıkışıklığına sebep oluyor. Avrupa ve Anadolu yakasında kurulacak lojistik merkezleri bu soruna bir nebze çözüm olabilir. Bu şehirde yaşayanlar olarak güncel birkaç soruna daha değinmek istiyorum. Bunların ilki taksi sorunu. İstanbul’daki taksi sayısının yetersiz olduğunu, sayıyı artırmak için çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Ancak taksilerde daha büyük bir sorun var, o da kalite sorunu. Taksi sistemi acilen rehabilite edilmeli. Bir diğer önemli sorun da otopark sorunu” ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, sanayi üretiminin merkezini oluşturan İstanbul’un, ülke ekonomisinin adeta şah damarı durumunda olduğunu belirterek, “Öyle ki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 31’ini sağlamakta, ihracat ve ithalatın yarısından fazlası İstanbul’dan yapılmaktadır” diye konuştu.

İstanbul’da sanayi dönüşüm programı hayata geçirilmeli

İstanbul sanayisinin ülke ekonomisini sırtlayan bir güce sahip olduğuna işaret eden Bahçıvan, şu değerlendirmeyi yaptı, “İstanbul’un ülke ekonomisindeki ağırlığı ve olası bir depremin senaryo analizleri ortadayken, beklenen riski kabul edilebilir bir seviyeye indirmek adına eyleme geçmezsek, ne yazık ki bedelini yine ülke olarak hepimiz ödeyeceğiz. İstanbul’da ‘kentsel dönüşüm’ benzeri bir ‘sanayi dönüşümü’ programının ivedilikle başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, güçlendirilmesi gereken sanayi ve ticaret binaları için KDV düzenlemeleri dahil çok farklı teşviklerin gündeme getirilmesini savunuyoruz.”