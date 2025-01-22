İSO Başkanı Bahçıvan "önümüzdeki en ciddi sorun" diyerek uyardı

İstanbul Sanayi Odası'ndan (İSO) yapılan açıklamaya göre, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı ve karşılıklı iş birliği imkanlarının ele alındığı toplantıda, İSO’nun mesleki eğitim-sanayi iş birliği ve İSO Akademi modelinin tüm şehirlere örnek olması amacıyla geçen aylarda Şırnak, Yalova ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odaları ile de imzaladığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, Sivas TSO ile de imzalandı.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmasına yer verilen Erdal Bahçıvan, konuşmasının başında Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarına sabır diledi.

"Güvenli bir yaşama ve çalışma alanı ve ortamı oluşturmak en büyük sorumluluk"

Türkiye’yi yasa boğan acı olayın iş sağlığı ve güvenliği konusunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bahçıvan, "İnsan sağlığını korumak, onlar için güvenli bir yaşama ve çalışma alanı ve ortamı oluşturmak en büyük sorumluluktur." açıklamasını yaptı.

Bahçıvan, İSO olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunun her zaman öncelikler arasında yer almaya devam edeceğine işaret ederek, "Bu alanda eğitimden saha çalışmalarına kadar yürüttüğümüz çok sayıda proje var. Oda bünyesinde kurduğumuz Afet Yönetimi Şubesi ile İstanbul’daki sanayi tesislerinin can ve mal güvenliklerini korumak, çevreyi de gözeterek işlerinin kesintiye uğramasını en az düzeye indirmek amacıyla sanayi kuruluşlarının deprem dahil olmak üzere, yangın, sel, kuraklık ve benzeri afetlere karşı risklerini azaltma ve kurumsal afet dayanıklılıklarını artırma yönünde çalışmalar yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"İstanbul, ülke sanayimizin ve dolayısıyla ticaretimizin merkezi"

Türkiye sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 40’nı gerçekleştiren İstanbul’daki sanayi tesislerinin depreme dayanıklılık durumunu ortaya çıkaracak bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Erdal Bahçıvan, kentsel dönüşüme benzer bir "sanayi dönüşümü" projesinin süratle hayata geçirilmesinin artık çok kritik ve elzem hale geldiğine dikkati çekti.

Bahçıvan, teknolojik ilerlemeler sonucu oluşan yeni güçlendirme tekniklerinin de akademik bir altyapı ile desteklenerek güçlendirme mevzuatına girmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Kalkınmanın Anadolu'ya dengeli bir şekilde dağıtılmamış olması en ciddi sorun"

Türkiye'nin, gençlerin artık tüketmekten değil, üretmekten ve girişimci olmaktan itibar aldığı bir toplum haline gelmesi gerektiğini belirten Bahçıvan, “Rekabetin giderek arttığı bir dünyada, odağında üretimin olduğu bir girişimcilik bilinci ve ruhunun ülkemizde geliştirilmesinin, özellikle kadın girişimcilerin önünün daha fazla açılması çok önemli." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, kalkınmanın tüm Anadolu’ya dengeli bir şekilde dağıtılmamış olmasının önümüzdeki en ciddi sorun olduğunu vurgulayarak, "İstanbul, ülke sanayimizin ve dolayısıyla ticaretimizin merkezi. Nüfusu, iş gücü ve tecrübesiyle dünyadaki birçok devletten daha büyük. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı." değerlendirmesinde bulundu.

"Acımasız küresel rekabet koşullarında güçlü birliktelikler yaratmak zorundayız"

Türkiye’nin gelişmiş 10 büyük ekonomi arasında yer almasının, kalkınmanın Anadolu şehirlerine yayılmasıyla mümkün olacağını kaydeden Erdal Bahçıvan, İSO olarak bu gerçekten hareketle ülkenin bir bütün halinde sanayileşerek kalkınmasını arzu ettiklerini belirtti.

Bahçıvan, kalkınmanın ancak ekonomik gelişmişlik, sosyal gelişmişlik, insani gelişmişlik, sürdürülebilirlik ve yönetişim unsurlarının aynı anda ve birbirleriyle uyumlu olarak gelişmesi halinde sağlanabileceğine dikkati çekti.

Bilgi birikimlerin ve tecrübelerini İstanbul dışındaki iş insanlarıyla paylaşmak üzere illeri ziyaret ettiklerini aktaran Bahçıvan, "Geçmiş yıllarda Sivas’ı da ziyaret etmiştik. Acımasız küresel rekabet koşullarında güçlü birliktelikler yaratmak zorundayız. Her şeyi devletten beklemek haksızlık, hepimize büyük görevler düşüyor. Şehirlerin gelişmesinde üniversite-sanayi iş birliği önemli bir şans olarak kullanılabilir. Geçtiğimiz aylarda Şırnak, Yalova ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odalarımızla imzaladığımız İSO M​esleki Eğitim İş Birliği Protokolü (MEİP​) sonrasında bugün Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızla da benzer bir iş birliğine imza atacak olmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.