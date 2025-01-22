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Beypiliç'ten açıklama geldi: Faciada ölenlerin cenazeleri piliç tırına konulmuştu

Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, morg kapasitesi dolduğu için cenazeler Beypiliç'e ait soğuk hava depolu tıra konuldu. Tır üzerindeki piliç görseli sosyal medyada tepki çekerken, Beypiliç konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Metin Mercan
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Beypiliç'ten açıklama geldi: Faciada ölenlerin cenazeleri piliç tırına konulmuştu
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Yangında hayatını kaybedenler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hastane morgunun kapasitesinin dolması üzerine Beypiliç firmasına ait soğuk hava depolu tıra getirildi. Tır üzerindeki kızarmış tavuk görselinin bulunması sosyal medyada tepki çekmişti.

Sözkonusu olayla ilgili Beypiliç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Beypiliç'in açıklaması şu şekilde:

"Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir"

Değerli Vatandaşlarımız, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve hepimizi derinden sarsan elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısıyla doluyuz. Elim olay sonrası resmi kurumlardan gelen talep üzerine: soğuk hava sistemine sahip araçlarımızı toplumsal dayanışma anlayışımızla olay yerine gönderdik. Bu gibi olaylarda bilindiği gibi zamanla yarışılması ve hızlı aksiyon alınması oldukça önemlidir. Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir fakat devamında yola çıkan ekip arkadaşlarımız, olay yerine ulaşan araçlarımızın üzerinde yer alan logoları kapatmışlardır.

"Araçlarımızın üstü kapatılmadan önce çekilmiş fotoğrafların servis edilmesi sadece yardım amacı ile orada bulunan kurumumuzu derinden üzmüştür"

Ancak basın mensuplarının, araçlarımızın üstü kapatılmadan önce çekilmiş fotoğrafları servis etmeleri duyarlı vatandaşlarımızı ve sadece yardım amacı ile orada bulunan kurumumuzu derinden üzmüştür. Markamızın, toplumumuzu yaralayan bu tür acılı olaylardan reklam amaçlı yararlanması asla söz konusu olamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Saygılarımızla

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