Faciada ailesini kaybeden baba son anlarını anlattı: Elif dayanamadı

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 237 kişinin konakladığı otelde 21 Ocak günü 03.27’de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Beykoz Acarkent’te bulunan TED Koleji öğrencileri ve annelerinin de yangında hayatını kaybettiği, babalarının da yaralandığı belirlenmişti.

Dost Beykoz'un haberine göre Ataşehir’deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden baba Mete Tunç Boduroğlu, evlatlarının ve eşinin son anlarını anlattı.

"Odaları kıra kıra gidiyorduk"

Boduroğlu, "Odaları kıra kıra gidiyorduk. Başka insanlar da vardı, az olan yerlerde camlar da kırılmadı. Zaten camı kırmak doğru değil, daha çok dışarı çıkıyor. Camı kırılmamış odayı buldum, Alican'ı cama çıkardım. Tırabzana tutunuyordu. Camı silen kadın gibi tutunuyordu" dedi.

"Kız ölünce, kızı içeriye attım..."

Kızı Elif ve eşi Ebru'nun da aynı şekilde cama tutunduğunu söyleyen baba Boduroğlu, "Elif dayanamadı... Baktım olacak gibi değil bu sefer Ebru'yu çıkardım, o da çıktı. Rüzgar nereden eserse duman da yön değiştiriyordu. Alican'a dedim gel seninle yana geçelim dedim. "Baba ben çok kötüyüm" dedi, gel sarıl dedim. Ben kendimi tamamen suya sokmuştum. O da bana sarıldı. Yan odaya gittik, bir çocuk ağlıyordu. Bebek... Onu aldım, cama çıktım. Sağ tarafta ben vardım, sağ kolda kız vardı. Solda da Alican 'Baba kollarım ağrıdı' dedi. Oğlum dayan bekle dedim. Kız ölünce, kızı içeriye attım..." ifadelerini kullandı.

"Yere çakıldım, 6 kat aşağıya düştüm"

Boduroğlu, "Alican'ı kucağıma aldım, alt kata attım. Alican üstümde olduğu için bazı kemiklerimi kırdım. Sonra Alican kaydı gitti, yarım saat sonra o gidince ben de aşağıya atladım. Yere çakıldım, 6 kat aşağıya düştüm. Alican yaşıyordu, yanımda. Kafası yarılmıştı." dedi.