İspanyol bankacılık devinden Türkiye raporu: Zamanda bir kırılma yaşandı

İspanyol bankacılık devi BBVA’dan Tufan Cömert tarafından kaleme alınan Türkiye Piyasaları Görünümü raporuna göre, Türkiye’de yaşanan son siyasi gelişmeler piyasaları derinden etkiledi. Cömert, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Türk varlıklarında büyük bir satış dalgası yaşandığını belirtti. Ancak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine’nin aldığı hızlı tedbirlerin, satışların derinleşmesini engellediğini vurguladı.

CNBC-e'nin haberine göre raporda, siyasi arenadaki tansiyonun hâlâ yüksek olduğu ve hem hükümetin hem de muhalefetin yeni hamlelere hazırlandığı ifade edildi. Ancak, piyasaların siyasi senaryoları fiyatlamaya başlamasıyla birlikte oynaklığın azaldığına dikkat çekildi. Cömert, önümüzdeki dönemde ek tedbirlerin gelebileceğini belirtti.

"Zamanda bir kırılma yaşandı"

BBVA raporunda, son gelişmelerin Türkiye’nin ekonomik ve finansal dinamiklerinde bir kırılmaya yol açtığı belirtiliyor. Türkiye’nin geçmiş yıllarda enflasyonun düşmesi, faiz indirimleri ve Türk Lirası’nın reel anlamda değer kazanması gibi bir hikâye sunduğunu hatırlatan Cömert, ancak mevcut siyasi gerilimin bu hikâyeye zarar verdiğini dile getirdi. Raporda "Eğer siyasi gerilim yakın zamanda hafiflerse ve yatırımcıların Türkiye’ye yönelik algısı normalleşirse, eski hikâyeye geri dönüş mümkün olabilir. Ancak şu an yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin kendisini farklı bir zaman çizgisinde bulmasına neden oldu. Aynı anlatı devam ediyor, fakat daha kötü makroekonomik ve finansal koşullar eşliğinde." ifadeleri yer aldı.

İstanbul için kayyum ihtimali azaldı, CHP için tehlike devam ediyor

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanabileceğine yönelik ilk endişelerin şimdilik yatıştığı ifade edildi. Ekrem İmamoğlu’nun terör suçlamasıyla değil, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından CHP’li Nuri Aslan’ın geçici belediye başkanı olarak seçildiği hatırlatıldı.

Ancak, CHP açısından durumun farklı olduğu belirtilen raporda, partinin Kasım 2023’teki kurultayına yönelik yürütülen soruşturmanın ciddi riskler barındırdığı ifade edildi. Raporda, olası bir yargı kararıyla CHP’ye kayyum atanabileceği ve bu durumda partinin 45 gün içinde yeni bir kurultay düzenlemesi gerekeceği vurgulandı. BBVA’nın değerlendirmesine göre, CHP bu riski bertaraf etmek için 6 Nisan’da olağanüstü kurultay kararı aldı.

Piyasalar için yeni risk primi dönemi başlıyor

BBVA, son gelişmelerin Türk varlıkları için yeni bir risk primi dönemi başlattığını öne sürdü. Cömert, geçen hafta 25 yatırımcıyla gerçekleştirilen toplantılar sonucunda, Türkiye piyasalarında hasarın büyük ölçüde oluştuğu ve artık varlıkların farklı bir makroekonomik tahmin çerçevesinde fiyatlanacağını belirtti.

Raporda, önümüzdeki süreçte siyasi gerilimin azalması durumunda bile piyasaların eski düzene dönmesinin zaman alacağı ifade edilirken, hükümet ve muhalefet arasındaki sert söylemlerin ve protestoların piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceği vurgulandı.

CHP’nin hafta sonu düzenlediği mitingde 2,2 milyon kişinin katıldığı açıklanırken, partinin protestoları diğer büyük şehirlerde de sürdürmeyi planladığına dikkat çekildi. Hükümetin ise sokak eylemlerine karşı sert tutumunu koruduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul belediyeleri için "yolsuzluk kitabını yazdılar" şeklindeki sözlerinin piyasalar tarafından dikkatle takip edildiği belirtildi.

BBVA raporunun sonuç bölümünde, Türkiye’de ilk şok dalgalarının yatışmasına rağmen, siyasi belirsizliğin piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği ve yatırımcıların kısa vadede daha yüksek bir risk primiyle hareket edeceği öngörüldü.