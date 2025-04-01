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ABD'de açık iş sayısı şubatta geriledi

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, şubatta 7 milyon 568 bine düşerek beklentilerin altında kalırken, işe alım sayısı 5 milyon 396 bine yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de açık iş sayısı şubatta geriledi
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ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 194 bin azalarak 7 milyon 568 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında kalan açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 690 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin ocak ayı verisi 7 milyon 762 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, finans ve sigorta sektöründe azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 25 bin artarak 5 milyon 396 bine çıktı.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 11 bin azalışla 5 milyon 261 bine geriledi.

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