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ABD'de inşaat harcamaları beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de inşaat harcamaları, şubatta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 195 milyar dolara yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de inşaat harcamaları beklentilerin üzerinde arttı
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ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 195 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, ocakta yüzde 0,5 azalışla 2 trilyon 179 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları şubatta yüzde 0,2, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,9 arttı.

İnşaat harcamaları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 2,9 artış kaydetti.

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