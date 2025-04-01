Tesla otomobillerinin satışı ilk çeyrekte düştü

ANFAC tarafından açıklanan kayıt verilerine göre Tesla'nın (TSLA) yeni otomobil satışları Mart ayında 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 34 artarak 1.983'e yükseldi, ancak şirketin tüm çeyrek boyunca satışları yüzde 12 düştü.

ANFAC verilerine göre Mart ayındaki artış, önceki iki aydaki satış düşüşlerini kısmen telafi etti.

İlk üç ayda, hem elektrikli hem de hibrit araçları içeren bir kategori olan elektrikli araç satışları, bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 47 arttı.