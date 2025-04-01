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ABD'de ISM imalat endeksi beklentilerin altında kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 49'a gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de ISM imalat endeksi beklentilerin altında kaldı
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ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM), mart ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI, martta bir önceki aya kıyasla 1,3 puan düşüşle 49 değerine indi.

Bu dönemde imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, 49,5 değerini alacağı yönündeydi. Endeks, şubatta 50,3 değerini almıştı.

Üretim endeksi, martta aylık 2,4 puan azalışla 48,3'e, yeni siparişlere ilişkin endeks de 3,4 puan azalarak 45,2'ye geriledi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 2,9 puan düşüşle 44,7 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde imalat sanayisinin 9 alt sektöründe büyüme görülürken, 7 sektörde daralma yaşandı.

Tekstil, petrol ve kömür ürünleri, işlenmiş metal ürünleri, birincil metaller, bilgisayar ve elektronik ürünleri, metalik olmayan mineral ürünleri, ulaşım ekipmanları, elektrikli ekipman, aletler ve bileşenleri ile çeşitli imalat sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise ahşap ürünleri, kağıt ürünleri, plastik ve kauçuk ürünleri, mobilya, kimyasal ürünler, gıda, içecek ve tütün ürünleri ile makine oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de mart ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi martta 50,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Geçen aya dair öncü verilerde 49,8 olarak açıklanan endeks, şubatta 52,7 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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