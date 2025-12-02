  1. Ekonomim
İspanyol devi Türkiye büyüme beklentisini açıkladı

BBVA Research, Türkiye için 2025 büyüme tahminini değiştirmedi.

BBVA Research Türkiye ekonomisinde 2025 büyümesinin yüzde 3,7 ile kendi tahminleriyle uyumlu gerçekleşmesini beklediğini kaydetti.

Kuruluş dün açıklanan büyüme rakamlarının ardından 2026 GSYH artışı beklentisini de yüzde 4 olarak korudu. Değerlendirmede aylık GSYH göstergesinin 4. çeyrekte yıllık yüzde 4,4 büyümeye işaret ettiğinin altı çizildi.

Raporda, 3. çeyrek büyüme rakamlarının yüksek frekanslı verilerdeki aksi yöndeki işaretlere karşın toplam talebin 3. çeyrekte güçlü seyrettiği kaydedildi. Stoklar hariç iç talebin yıllık büyümeye 6 puanlık katkı yaptığı vurgulandı.

