İspanyollar, yazılımda işbirliği için Türk firmalarıyla masaya oturdu

Yazılım ve bilişim komitesinin girişimleriyle dijital dönüşüm ve fintech alanında faaliyet gösteren 18 İspanyol firması İstanbul’a davet edildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta gerçekleştirilen heyete Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcılardan olan BBVA’nın yetkilileri de katıldı.

HİB Yazılım ve Bilişim Komitesi, İspanya’yı hedef ülke olarak belirlerken, hem know-how paylaşımı hem de işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyor. İspanyol firmalar ise Türkiye pazarında olmadıklarını, burada büyümek istediklerini belirtti. Etkinliğin ardından görüştüğümüz İspanyol firmalardan Todoit ve Vottun firmayetkilileri, “Türk firmaları, birçok sektörde önemli işler yapıyor. En dikkat çekici özellikleri her kademede çeşitli ürün ve yöntem sunabilme kabiliyetleri. Dünyanın birçok ülkesinde ofislerimiz var. Türkiye, bizim için yeni bir pazar. Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlaması ve büyüme potansiyeli olması nedeniyle önem veriyoruz. Çok fazla işbirliği yapabiliriz. Güzel bir adım atmış olduk” açıklamalarını yaptı.

■ 5 yılda 15 milyar dolarlık ihracat hedefi

Etkinliğin açılışında Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komite Başkanı İlhan Bağören, YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve Madrid Ticaret Müşaviri Nazlı Seza Onat konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Proje Müdürü Gencay Karaman da Türkiye’deki finans sektörü üzerine sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte 18 İspanyol firmayı dijital dönüşüm ve fintek alanında uzman 40 Türk firma ile bir araya getirdiklerini belirten HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komite Başkanı İlhan Bağören, buna benzer organizasyonlarla ihracat rakamlarını artırmayı hedeflerini söyledi. 5 yılda 15 milyar dolar ihracat yapmayı amaçladıklarına dikkat çeken Bağören, “İç pazardaki talep büyüklüğü, ürün çeşitliliği ve uygun maliyetimiz, geniş ve genç nüfus yapımız, hükümetin e-Turquality olmak üzere verdiği teşvik ve destekler ile sektörümüzün çok daha iyi bir noktaya hızlıca geleceğinden eminiz” dedi.