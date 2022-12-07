İsrail, ithalatta rotayı Türkiye’ye çevirdi

İmam GÜNEŞ - İSTANBUL

Türkiye’nin ihracatta en başarılı ilk 10 pazarı arasında yer alan İsrail ile ticari ilişkiler gelişme kaydediyor. Mart ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İsrail’e 100’e yakın ihracatçıdan oluşan heyet ile gerçekleştirdiği ziyaret İsrail cephesinden memnuniyetle karşılanınca İsrail’den de Türkiye’ye 100’e yakın alım heyeti gelerek iş bağlantıları yaptı. TİM’in organize ettiği ‘Türkiye-İsrail Alım Heyeti Programı’na İsrail’in en önemli 60 firmasından yaklaşık 100 kişilik heyet gelirken Türkiye’den 400’e yakın firma ile ikili görüşme yaptı. Başta gıda olmak üzere hemen hemen her sektörün temsilcileri ile görüşen İsrailli alıcılar, Türk firmalarına önemli siparişler verdi. İki ülke, gelişen ilişkilerin etkisiyle beraber yaklaşık 9 milyar dolar olan karşılıklı ticareti kısa vadede 12 milyar dolara, uzun vadede ise 15 milyar dolara taşımayı hedefliyor. TİM ve İsrail heyeti, bu organizasyonu yılda iki kez Tel-Aviv ve İstanbul’da gerçekleştirmeyi planlıyor.

İhracatta hedef 12 milyar dolar

İki ülke arasındaki normalleşme sürecinin yeni iş birlikleri konusundaki motivasyonu artırdığını, ticari bağların güçlenmesinin de bu sürece pozitif yansıyacağını belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, karşılıklı ‘kazan-kazan’ ilkesi çerçevesinde iş birliklerini çok daha ileriye taşıyabileceklerini vurguladı. Son 5 yılda İsrail’e yapılan ihracat %100’ün üzerinde artış kaydettiğini söyleyen Gültepe, “Önümüzdeki 5 yılda ihracatımızı 12 milyar dolara, dış ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarabiliriz” dedi.

THY ile işbirliği ticarete de yansıdı

Hükümetler olarak, hem ithalatçılara hem de üreticilere destek olmak istediklerinin altını çizen İsrail’in Türkiye Büyükelçisi Irit lilian, “Biz hükümetler olarak hizmetinizdeyiz. Aklınızı berraklaştırmak, karşılıklı güveni sağlamak için buradayız. THY ile işbirliğimiz sayesinde iki ülke arasındaki ticaret canlandı ve bu da ülkelerimiz için daha güçlü bir gelecek kurma imkânı sağladı” diye konuştu.

“Türkiye’yi Çin’e tercih ederiz”

Türkiye’yi kendi evleri gibi yakın hissettiklerine vurgu yapan İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn, ticari ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Bu kapsamda bir heyetle ilk kez Türkiye’de olduklarını dile getiren Lynn, “Heyettekilerin hepsi alım için geldi. Bu modeldeki işbirliği organizasyonu bizim için de bir ilk. Çin’den mi Türkiye’den mi derseniz elbette Türkiye’den almak istiyoruz. Termin süreleri avantajlı. Çin’den İsrail’e 21 günde yapılan sevkiyat, Türkiye’den 3-4 günde yapılabiliyor. Türkiye’nin potansiyeli, ürün çeşitliği çok zengin, fiyat olarak da uygun. O nedenle Türkiye’ye ile ticareti geliştirmeye büyük özen gösteriyoruz. Hedefimiz Türkiye ile ticaretimizi çok daha yukarılara taşımak. Diğer ülkelerden ithalatı azaltarak, Türkiye’den alımlarımızı artırabiliriz.”

İhracatın artırabileceği sektörler tespit edildi

İşbirliğinin artabileceği sektörlerin olduğunu kaydeden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, şu bilgileri verdi: “Mart ayında Tel Aviv’deki buluşmada TİM ile İsrail Uluslararası Ticaret Odaları Federasyonu arasında iş birliği mutabakat zaptı imzaladık. O görüşmelerde bir kez daha gördük ki, İsrail’in ihtiyaç duyduğu birçok ürünü biz üretiyoruz. İsrailli firmaların da Türkiye’den tedarik konusunda istekli olduklarını gözlemledik. Çünkü aramızda yılların birikimiyle oluşan ve güvene dayanan güçlü bir ticari bağ bulunuyor. Çelikten kimyaya, otomotivden hazır giyime birçok sektörümüzün İsrailli firmalarla iş birlikleri var. Ticaretimizi gıda, tarım, hayvansal ürünler, kozmetik ve ev tekstili başta olmak üzere farklı birçok sektörle genişletip güçlendirebiliriz.”