İşsizlik oranının %7,5’e düşürülmesi hedefleniyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Strateji kapsamında İşgücü Piyasalarında Yeşil ve Dijital Dönüşüm ile Beceri Uyumunun Geliştirilmesi, Kapsayıcı İstihdamın Geliştirilmesi, Sosyal Koruma-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi, Kırsal Bölgelerde Sürdürülebilir İstihdamın Geliştirilmesi olmak üzere 4 temel politika alanı belirlendi. Toplam 109 sayfadan oluşan strateji, diğer politika metinlerinin aksine oldukça mütevazi hedefler içeriyor. Uygulama dönemi sonunda yani 2028 yılında halen yüzde 8.6 olan işsizlik oranının yüzde 7.5’e düşürülmesi öngörülüyor.

Stratejinin temel politika alanlarına göre:

• Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek

• Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin çalışma hayatına etkileri, tüm fırsat ve riskler göz önüne alınarak belirlenecek, adil geçiş politikaları oluşturulacak

• Sektörel ve bölgesel düzeyde beceri uyumunun sağlanmasına yönelik istihdam politikalarının etkinliği artırılacak.

Programda öncelikli sektör olarak belirlenen; tekstil ve hazır giyim, otomotiv, çelik, alüminyum, kimya, makine, elektrik ve turizm sektörlerine odaklanılacak.

Program kapsamında, İŞKUR tarafından ikiz dönüşüm temalı sanal istihdam fuarları düzenlenecek. Bu fuarlarda iş arayanlar ile sektörde faaliyet gösteren firmalar bir araya getirecek.

Ağırlığını Suriyelilerin oluşturduğu, geçici koruma altındaki kişilerin ülkelerine dönüş süreçlerinin Türkiye işgücü piyasası üzerindeki etkilerine dair detaylı bir analiz yapılacak. Bu dönüşlerin yaratabileceği sektörel ve bölgesel değişimler, yerli işgücüne olan etkileri, işgücü talebi ile arzındaki değişiklikler incelenecek ve politika önerileri oluşturulacak.