İstanbul ocak ayı enflasyonu açıklandı

İstanbul'un ocak ayı enflasyonu açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ocakta aylık yüzde 5,16 artışla, yıllık yüzde 48,40 olarak açıklandı. İTO Tüketici Fiyat İndeksi ile ilk verisini açıklarken, İTO Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yüzde 2,83, yıllık yüzde 51,13 artış gösterdi.

1995 yılı baz alınan İTO Ücretliler Geçinme İndeksi'nde aylık artış yüzde 5,62, yıllık artış da yüzde 53,67 oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"2025 Ocak ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 18,82, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 10,95, Lokanta ve Oteller grubunda yüzde 8,48, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde 8,47, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 7,80, Konut Harcamaları grubunda yüzde 7,03, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcamaları grubunda yüzde 6,92, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 4,67, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 3,90 ve Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları grubunda yüzde 0,81 artış izlenirken Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde –1,62 azalış izlenmiştir.

İstanbul’da 2025 Ocak ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Sağlık, Ulaştırma ve Konut Harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde izlenen resmi fiyat değişimlerinin yanı sıra Gıda, Lokanta ve Oteller ile Eğitim harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı artışların yanında Giyim Harcamaları grubunda yaşanan aşağı yönlü izlenen fiyat değişimleri etkili olmuştur.

2025 Ocak ayında en yüksek grup artışı Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 18,82), en yüksek azalış Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde -1,62) izlenmiştir.'

Toptan Eşya Fiyat Endeksi

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2024 Aralık ayında yüzde 0,82 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Ocak ayında yüzde 2,83 oranında arttı. 2025 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 38,15, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 51,13 oldu.

İndeks değişti

İTO’nun 1985 ve 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksleri’nin, değişen tüketim alışkanlıkları ile hayatımıza giren yeni hizmet ve ürünleri temsil etmesi amacıyla yenilenmesine karar verildiği açıklanmıştı.

Madde sayısı arttı

1995 yılı bazlı indekste 242 madde bulunurken, 2023 baz yıllı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde 493 madde yer alıyor. İndeksteki ana grup sayısı 8’den 12’ye çıkarıldı. Fiyat derleme sayısı da 15 bin 725’ten 24 bin 500’e yükseltildi.

Veri içeriği güncellendi

İTO tarafından hesaplanan ve açıklanan indekslerin fiyatları, ağırlıklı olarak ‘yerinde veri toplama’ yöntemiyle temin ediliyordu. Yeni indekste ise bu yönteme ek olarak kısmen 'internet üzerinden' veri temini de yapılmaya başlandı.