Borsada geçen hafta en çok kazandıran 3 hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada gündeme ve verilere odaklanırken, haftalık bazda yüzde 0,99 oranında değer kaybetti.

Bankacılık endeksinde haftalık kayıp yüzde 2,66 olurken, sanayi endeksinde de yüzde 2,91 oranında düşüş görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 4,02 ile ticaret olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 7,24 ile kobi sanayi oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 11,45 ile Europower Enerji (EUPWR) çekerken, ardından yüzde 11,18 ile Halkbank (HALKB) ve yüzde 10,90 ile Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 20,18 ile Işıklar Enerji Holding (IEYHO) gelirken, yüzde 12,31 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ve yüzde 8,13 düşüşle Astor Enerji (ASTOR) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim 486 milyar 512 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 55 milyar 228 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 28 milyar 274 milyon TL’lik kısmı Koç Holding (KCHOL) hissesinde ve 27 milyar 797 milyonu da Akbank (AKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir gerilemeyle 8 trilyon 797 milyar 160 milyon TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 534 milyar 660 milyon TL değerle haftayı tamamladı. 437 milyar 460 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) onun ardından geldi. 430 milyar 595 milyon TL piyasa değeriyle Koç Holding (KCHOL) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.