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İstanbul’da en çok günlük hastane yatak ücreti arttı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, bu yılın şubat ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 64,80 ile günlük hastane yatak ücreti oldu.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla şubatta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 142’sinin perakende fiyatı artarken, 8 ürünün fiyatı düştü, 92 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yer alan günlük hastane yatak ücreti, yüzde 64,80 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 54,29 ile salatalık, yüzde 43,83 ile kabak, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 38,21 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler grubundan yüzde 22,98 ile havuç, yüzde 21,88 ile sivri biber, yüzde 20,74 ile domates ve yüzde 20,05 ile maydanoz olarak belirlendi.

Şubat ayında gaz yağı yüzde 18,36 ucuzladı

Geçen ay konut harcamaları grubunda yer alan yakıt ürünlerinden gaz yağı, yüzde 18,36 gerileme ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış kaydedilen diğer ürünler; ulaştırma harcamaları grubundan yüzde 2,97 ile benzin, gıda harcamaları grubundan yüzde 2,83 ile lahana, yüzde 0,48 ile kahve, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 0,36 ile şampuan ve yüzde 0,33 ile sabun olarak belirlendi.

Şubat ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel tarım ürünleri

Aylık değişim (yüzde)

Havuç

22,98

Maydanoz

20,05

Balık

17,64

Mandalina

17,33

Lahana

-2,83
   

Mevsim dışı tarım ürünleri

Aylık değişim (yüzde)

Salatalık

54,29

Kabak

43,83

Sivri biber

21,88

Domates

20,74
   

İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ürünler

Aylık değişim (yüzde)

Hastane yatak ücreti

64,80

Maç giriş bilet ücreti

38,21

Çikolata

19,86

Diş tedavi ücreti

17,61

Yoğurt

17,00

Kaşar peyniri

16,43

Dana eti

15,51

Hamur tatlıları

13,40

Örgü yünü

12,82

Kolalar

12,35

Zeytin

12,24

Çocuk mamaları

11,41

Gaz yağı (yakıt ürünleri)

-18,36

Benzin

-2,97

Kahve

-0,48

Şampuan

-0,36

Sabun

-0,33

 