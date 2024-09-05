  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Artık İstanbul'da yaşamak daha zor! Maliyetler katlandı
Takip Et

Artık İstanbul'da yaşamak daha zor! Maliyetler katlandı

İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki yıla göre yüzde 61,84 arttı. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68 bin 933 lira olarak hesaplandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Artık İstanbul'da yaşamak daha zor! Maliyetler katlandı
Takip Et

Ağustos ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68 bin 933 lira olarak hesaplandı. En dikkat çekici fiyat artışı ise yüzde 124,77 ile tuvalet kağıdında gerçekleşti.

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,84 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68 bin 933 lira olarak hesaplandı.

Bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 61,84 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68 bin 933 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti,geçtiğimiz aya göre 2 bin 383 lira arttı.

Tuvalet kağıdı yıllık bazda yüzde 124,77 oranında arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 124,77 artış oranı ile tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

KYK yerleştirme sonuçları açıklandıYurtlara yerleştirme sonuçları açıklandıGündem
Milli boksör Busenaz Sürmeneli’ye trafikte saldırıMilli boksör Busenaz Sürmeneli’ye trafikte saldırıGündem
Ekonomi
Ekonominin 3 yıllık yol haritası çizildi: İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
Yurt dışı yatırımlarda başı gayrimenkul çekiyor
Yurt dışı yatırımlarda başı gayrimenkul çekiyor
Kuru kayısı yeni ihracat sezonuna 37 milyon dolarlık ihracatla başladı
Kuru kayısı yeni ihracat sezonuna 37 milyon dolarlık ihracatla başladı
Türk-İş Başkanı Atalay: 12 ay çalışıyoruz, 1,5 ayını vergiye veriyoruz, vergiyle ilgili sıkıntımız var, ücretlerle ilgili sıkıntımız var
Türk-İş Başkanı Atalay: Vergiyle ilgili sıkıntımız var, ücretlerle ilgili sıkıntımız var
FİSKOBİRLİK’ten fındık alımı açıklaması: Ekonomik olarak kaynak sorunumuz yok
FİSKOBİRLİK’ten fındık alımı açıklaması: Ekonomik olarak kaynak sorunumuz yok
Gaziantep'te işletmelerin salça mesaisi başladı
Gaziantep'te işletmelerin salça mesaisi başladı