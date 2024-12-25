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İşveren desteği arttırıldı! Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu? İşte brüt, net ve işveren maliyeti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2025 yılı için net asgari ücret, yüzde 30’luk artışla 22.104 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 30.556 TL'ye ulaşırken, işveren desteği 700 TL'den 1.000 TL'ye çıkarıldı.

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İşveren desteği arttırıldı! Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu? İşte brüt, net ve işveren maliyeti...
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2025 yılı net asgari ücreti yüzde 30'luk artışla 22.104 TL oldu. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ karar toplantısına katılmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Mali disiplinin korunması, enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız" açıklamasında bulundu

Asgari ücret işveren desteği 1000 TL oldu

İşveren desteği 700 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.

Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı.

Asgari ücretin netinin hesabı (TL / AY)
Brüt asgari ücret
26.003,25 TL
SGK primi %14
3.640,45 TL
İşsizlik sigortası primi %1
260,04 TL
Kesintiler toplamı
3.900,49 TL

Net asgari ücret
22.102,76 TL

 

İşverene maliyeti (TL / AY)
Brüt asgari ücret
26.003,25 TL
SGK primi %15,5 (İşveren Payı)
4.030,51 TL
İşveren işsizlik sigortası primi %2
520,06 TL

İşverene toplam maliyet
30.553,82 TL

 

Asgari ücret 2025 dolar bazlı rekor kırdı

Yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Mevcut döviz kuru (1 dolar=35,2 lira) hesaplandığında yeni asgari ücret tarihinde ilk kez 600 doları aşarak 628 dolar düzeyi ile rekor kırdı.

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