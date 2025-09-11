İş dünyasından faiz indirimi açıklaması: Devam etmesini bekliyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Üretim finansmanı maliyetlerinin artması, enflasyona dolaylı sebebiyet verebiliyor"

Dünyanın yeniden şekillenen ticaretinde uygun finansmana bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Avdagiç, "Yenilikçi sektörlerimizin gelişimi ve geleneksel üretim alanlarımızın rekabetçiliğini yeniden kazanabilmesi gerekiyor. Üretim finansmanı maliyetlerinin artması, fiyatlama algısına da yaptığı etki ile enflasyona dolaylı sebebiyet verebiliyor. Faizlerdeki gerilemenin bir önemi burada da ortaya çıkıyor. Sıkı para politikasının üretim ve ihracatı sıkmayacak şekilde, kredi kanallarına yansıtılması uygulanmakta olan enflasyon programını daha başarılı kılacaktır" ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç

Enflasyondaki gerileme paralelinde TCMB’nin faiz indirim döngüsünün 250 baz puanla devam etmesini önemli bulduklarını belirten Şekib Avdagiç, bu yıl iki toplantı daha olduğunu hatırlatarak, "Faiz indirimi trendinin devam etmesi temel beklentimiz. En önemlisi de şimdi bu indirimlerin oranlara hızla yansıması ve kredi limitlerinin ihracat için selektif olarak açılması" değerlendirmesini yaptı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç: “Hızlıca ticari kredi faiz oranlarına yansımalı”

ASO Başkanı Seyit Ardıç ise Merkez Bankası’nın faiz indirimini olumlu bir adım olarak nitelendirirken, enflasyondaki düşüş eğilimine bağlı olarak bu indirimlerin devam etmesini temenni ettiğini bildirdi.

Reel sektörün beklentisinin bu indirimin hızlıca ticari kredi faizlerine yansıtılması olduğunu aktaran Ardıç şunları söyledi:

“Özellikle KOBİ’lerimiz ve geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren sanayicilerimiz, işletme ve yatırım kredilerine en çok ihtiyaç duydukları bir dönemden geçiyor. Ağustos ayı verilerine göre cari enflasyon yüzde 32,95’e gerilemiş, yıl sonunda ise yüzde 30’un altına inmesi beklenmektedir. Buna rağmen ticari kredi faizleri hâlâ yüzde 50’nin üzerinde seyretmektedir. Bu seviyelerde faiz oranlarıyla sanayicinin ayakta kalması, üretim yapması ve yeni yatırımlar planlaması son derece güçtür. Sanayi sektörüne gerçek anlamda destek sağlanabilmesi için politika faizindeki indirimlerin kredi faizlerine yansıması büyük önem taşımaktadır. Ticari kredi faiz oranlarının makul seviyelere çekilmesini, kredi kısıtlamalarının kaldırılmasını ve yatırımlara yönelik kredilerde devlet desteklerinin artırılmasını temel beklentilerimiz olarak vurgulamak isterim”

ATO Başkanı Baran: “Bankalar bu kararı dikkate alarak KOBİ’lere yansıtmalı”

Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran faiz indirimini memnuniyetle karşılarken, tek haneli enflasyon hedefinden ödün vermeden indirimlerin devamını beklediklerini söyledi.

Baran, şunları söyledi:

“Kararı; üretim, yatırım ve ihracat kapasitemizi güçlendirme, istihdamı artırma ve işletmelerimizin yükünü hafifletme yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Enflasyonla mücadele ile küresel risklerin devam ettiği bir süreçte faiz oranlarını belirlemek, hassas bir denge gerektiriyor. İş dünyası olarak, gerek sürdürülebilir büyümeden, gerekse tek haneli enflasyon hedefinden ödün vermeden bu indirimlerin devam etmesini bekliyoruz. Bu kararı, bankalar da dikkate alarak KOBİ’lerimize uygun koşullarda krediye erişim imkânı olarak yansıtmalı. Özellikle sanayide ve bazı stratejik sektörlerde krediye erişim olanaklarının kolaylaştırılması büyük önem arz ediyor”