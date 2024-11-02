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İTO Başkanı Avdagiç'ten S&P değerlendirmesi: Kredi notu ilk hedefe ilerliyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmesinde “Türkiye'nin kredi notu 'sıkı para politikası, rezerv birikimi ve enflasyondaki gerileme' ile ilk hedef olan 'yatırım yapılabilir' seviyeye ilerliyor” dedi.

Haber Merkezi
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İTO Başkanı Avdagiç'ten S&P değerlendirmesi: Kredi notu ilk hedefe ilerliyor
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Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin iş dünyasından da değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de Türkiye’nin kredi notu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Avdagiç, “Türkiye'nin kredi notu 'sıkı para politikası, rezerv birikimi ve enflasyondaki gerileme' ile ilk hedef olan 'yatırım yapılabilir' seviyeye ilerliyor” dedi.

“Kredi notu ilk hedef olan 'yatırım yapılabilir' seviyeye ilerliyor”

İTO Başkanı Avdagiç, “Derecelendirme kuruluşlarının 'sıfırcı hocası' S&P, Türkiye'nin kredi notunu 2’nci kez artırdı. Türkiye'nin kredi notu 'sıkı para politikası, rezerv birikimi ve enflasyondaki gerileme' ile ilk hedef olan 'yatırım yapılabilir' seviyeye ilerliyor. Enflasyon tek haneye yaklaştıkça, siyasi istikrar korundukça, bu seviyeye tekrar ulaşacağımıza eminiz” değerlendirmesinde bulundu.

 “Makro ekonomideki istikrar, reel sektörde de etkilerini gösterecektir”

Avdagiç, bu yıl Fitch’in 2 kez not artırdığını, Moody's’in bir seferde 2 artış yaptığını, şimdi de S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu BB-'ye çıkartarak 2’nci kez not yükselttiğini kaydetti. İTO Başkanı Avdagiç, şöyle devam etti: “Kredi notunu 'yatırım yapılabilir seviyeye' çıkarma hedefini daha da anlamlı kılacak olan, doğrudan yatırım yapan reel sektörün üretim azmini o zamana kadar korumak ve artırmaktır. İnanıyoruz ki makro ekonomideki istikrar, reel sektörde de etkilerini gösterecektir. Bu süreçte ekonomi yönetiminin reel sektöre destek olmasını önemli buluyoruz.”

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