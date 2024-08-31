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İzmir Bayraklı’da bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Bayraklı Mahallesi'nde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
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İzmir Bayraklı’da bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İzmir'in Bayraklı ilçesi Bayraklı Mahallesi'ndeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

Orman sınırları dışına çıkartılan alanların 2 katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

 

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