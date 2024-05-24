İzmir'de taksi ücretlerine zam geliyor

İzmir'de taksi ücretlerine haziran ayı içerisinde fiyat ayarlaması yapılacağını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık,

"Gerçekten de maliyetler yükseldi ama bunun tamamını vatandaşın sırtına yüklemeyeceğiz. Uygun bir fiyat ayarlaması yapacağız, bu da haziran ayı içerisinde olacak" dedi.

İzmir'de en son 2023 yılının temmuz ayında taksi ücretleri değişmişti. Kentte 10 ay sonra bir kez daha taksi ücretlerine fiyat ayarlaması planlanırken, belirlenen tarifeler sonrası taksimetrelerde değişikliğe gidilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, henüz rakamların netleşmediğini söyledi. Vatandaşı ve esnafı mağdur etmeyecek bir fiyat düzenlemesinin yapılacağının altını çizen Anık,

"Şuan diğer iller müracaatlarını yaptı. Biz daha müracaatımızı yapmadık; ama hazırlığımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde ne vatandaşı ne de esnafımızı mağdur etmeyecek bir şekilde bir düzenleme için İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesine müracaatımızı yapacağız. Rakamlar netleşmedi. Eski fiyatların üzerine belli bir miktar güncelleme olacak, onayı oldu çünkü. Ulaşım komisyonunda rakam konusunda alternatifler üzerinde tartışmasını yapacağız. Daha sonrada teknik kurala girecek. Fiyat belirleme işini komisyonla birlikte yapıyoruz" dedi.

"Maliyetleri vatandaşın sırtına yüklemeyeceğiz"

yüklemeyeceğiz""Eskiden tarife fiyatlarını mazota göre yapıyorduk" diyen Başkan Anık, "Burada esas olarak; tamir, yedek parça giderleri ve sigorta giderlerini baz alıyoruz. Bir araç kaskosu 40-50 bin lira, trafik sigortası 15-20 bin lira. Yanınızda iki tane şoför arkadaş çalıştırıyorsan burada da SGK bedelleri kişi başı 7 bin, iki kişi 14 bin lirayı buluyor. Eğer emekli değilseniz kendinizi de eklediniz mi 7 bin TL olarak rakam 20 bin lira oluyor. Gerçekten de maliyetler yükseldi; ama maliyetler yükseldi diye bunun tamamını da vatandaşın sırtına yüklemeyeceğiz. Uygun bir fiyat ayarlaması yapacağız, bu da haziran ayı içerisinde olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.