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İzmir'de toplu taşımaya zam! İşte yeni ücretler...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşımaya zam kararı aldı. Yüzde 25'lik zam 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi
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İzmir'de toplu taşımaya zam! İşte yeni ücretler...
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İzmir’de toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

UKOME’nin oy birliğiyle aldığı kararla, 12 Nisan Cumartesi (yarın) gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre yüzde 25 zamla tam biniş ücreti 25 TL’ye yükseltildi.

Öğretmen tarifesi ile öğrenci abonman kartının fiyatı ise sabit kaldı.

İzmir'de yeni bilet ücretleri şöyle: 

– İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 25 TL’ye yükseldi.
– Öğretmen biniş ücreti 17,72 TL olarak sabit kaldı.
– 60 yaş üzeri vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL oldu.
– Öğrenci biniş ücreti 10 TL olarak belirlendi.
– 60 yaş tarifesinde yüzde 12,87 oranında artış yapıldı.
– Öğrenci tarifesinde yüzde 16,55 oranında artış gerçekleşti.
– 65 yaş ve üstü binişler ücretsiz olmaya devam edecek.
– Öğrenci Abonman Kartı (aylık 100 biniş/480 TL) fiyatı değişmedi.

90 Dakika Entegrasyon Sistemi kapsamında aktarmalar ücretsiz olacak.
Halk Taşıt Uygulaması ile 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirim uygulanacak.

Diğer tarifelerde ise zamlı fiyatlar şöyle oldu:

– B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL / Öğrenci 10,35 TL
– C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL
– D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL / Öğrenci 19,42 TL
– E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL / Öğrenci 2,77 TL
– F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 19,79 TL
– G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 39,98 TL

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