İzmirli gelinlikçiler rotayı Dubai pazarına çevirdi

Avrupa’nın en büyük gelinlik imalatçılarından biri olan İzmir, rotayı Birleşik Arap Emirlikleri’ne çevirdi. İzmir’den Dubai’ye giden gelinlik, damatlık, abiye sektöründe hizmet veren iş insanları, Dubai pazarının kültürel kodları, kullanım alışkanlıkları ve stil beklentilerini yerinde inceledi. Ziyaret çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri moda sektöründe faaliyet gösteren 33 alıcı firma ile 264 ikili iş görüşmesi yapıldı, ön sipariş talepleri alındı.

Ticaret Bakanlığı desteğinde İzmir Ticaret Odası’nca yürütülen UR-GE Gelinlik, Damatlık, Abiye Projesi çerçevesinde 14-18 Nisan tarihlerinde Dubai İkili İş Görüşmeleri Yurt Dışı Pazarlama Organizasyonu düzenlendi. İzmirli 18 firmadan 29 temsilcinin yer aldığı organizasyona, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Hasan Koca, İzmir Ticaret Odası Genel Koordinatörü Pınar Karayılanoğlu ile İzmir Ticaret Odası Projeler Yönetmeni Sevim Güngörürler katıldı.

Dubai, İzmirli üreticiler için ciddi bir potansiyel taşıyor

İzmir heyetinin ilk durağı Türkiye’nin Dubai Başkonsolosluğu oldu. Dubai Başkonsolosu Onur Şayan ve Ticaret Ataşesi Muhammed Emin Erkal’ın ev sahipliği yaptığı görüşmede, İzmir ve Dubai arasında gelinlik, damatlık ve abiye sektörü özelinde ticari iş birliklerinin artırılması amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. Başkonsolos Şayan ile Ticaret Ataşesi Erkal, Birleşik Arap Emirlikleri moda pazarı, tüketici beklentileri, ithalat düzenlemeleri ve sektörel fırsatlara dair önemli bilgiler paylaştı. Görüşmelerde, Dubai’nin moda ve tekstil sektöründe sunduğu fırsatların İzmirli üreticiler için ciddi bir potansiyel taşıdığı ifade edildi. Başkonsolos Şayan, bu potansiyelin daha görünür hale getirilmesi ve İzmir menşeli üreticilerin uluslararası vitrine taşınması adına her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

264 ikili iş görüşmesi gerçekleşti! Birleşik Arap Emirlikleri moda sektöründe faaliyet gösteren 33 alıcı firma da görüşmelere katıldı

Dubai organizasyonu çerçevesinde İzmirli ve Dubaili firmalar arasında ikili iş görüşmeleri (B2B) organizasyonu düzenlendi. Görüşmelere, Birleşik Arap Emirlikleri moda sektöründe faaliyet gösteren 33 alıcı firma katıldı. Dubaili gelinlik, damatlık ve abiye ürünleri alanında faaliyet gösteren toptancı, perakendeci, distribütör ve butik zinciri temsilcilerinden oluşan heyet ile UR-GE projesi katılımcısı İzmirli firmalar bu çerçevede toplam 264 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Heyet, Dubai’de dijital ticaretin merkezi olarak konumlanan ve e-ticaret odaklı yapısıyla dikkat çeken Dubai Commercity Serbest Ticaret Bölgesini de ziyaret etti. Ziyarette depolama, gümrükleme, lojistik ve dağıtım konularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Organizasyon kapsamında Dubai’nin perakende sektörüne dair doğrudan gözlem yapabilme imkanı sunan saha ziyaretleri de gerçekleştirildiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım, "Bu gözlemler, İzmirli üreticilerimizin ürün gamında nasıl farklılaşabileceklerine, Dubai pazarı için uygun koleksiyon stratejileri geliştirebileceklerine dair önemli veriler sundu. Katılımcılarımız, aynı zamanda bazı perakende temsilcileriyle de birebir görüşmeler yaparak ürün tedarik modelleri, ithalat süreçleri ve tercih edilen iş ortaklığı biçimleri hakkında doğrudan bilgi edindi" dedi.

Ön sipariş talepleri alındı

Salkım sözlerine şöyle devam etti:

"Dubaili alıcı firmaların, İzmir menşeli ürünlere gösterdiği yoğun ilgi, pazarda bu segmentte etkin biçimde doldurulmayı bekleyen bir boşluk olduğunu açıkça ortaya koydu. Görüşmeler sırasında bazı alıcı firmalardan ön sipariş talepleri alındı, aynı zamanda ürünlerin Dubai pazarının kültürel kodlarına, kullanım alışkanlıklarına ve stil beklentilerine daha uygun hale getirilmesi yönünde de karşılıklı görüş birliğine varıldı. Bu esneklik ve karşılıklı uyum yaklaşımı, İzmirli üreticilerin Dubai pazarında kalıcı yer edinme potansiyelini daha da güçlendiren bir etken olarak öne çıktı. Bu organizasyon, Dubai ile İzmir arasında gelinlik, damatlık ve abiye sektörü özelinde sürdürülebilir bir ticaret köprüsünün kurulmasına yönelik atılan ilk somut adım oldu."