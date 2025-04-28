Philips, “Sonicare Kids” şarjlı diş fırçası ile çocukların diş bakım alışkanlıklarını destekliyor

Philips, şarjlı diş fırçası ürün portföyünü çocuklar için özel olarak tasarlanmış “Sonicare Kids” ile genişletti. 3-12 yaş aralığındaki çocukların kullanımı için uygun olan bu ürün, diş ve diş etlerinin güvenli ve nazikçe fırçalanmasını sağlayarak çürükleri önlemeye yardımcı oluyor.

30 gün para iade garantisiyle satışa sunulan “Sonicare Kids” kutusunun içinde, çocukların diş fırçalama alışkanlıklarını eğlenceli hale getirmek için hediye olarak suya dayanıklı bir sticker seti bulunuyor. Bu sayede çocuklar, diş fırçalarını diledikleri gibi süsleyerek fırçalama rutinlerini keyifle sürdürebiliyor.

Çocuklara özel tasarlanmış fırça başlıkları

Diş fırçasının başlıkları, çocukların gelişen diş ve diş etlerine uyum sağlayarak derinlemesine bir temizlik sunacak şekilde özel olarak tasarlandı. “Sonicare Kids”, hassas titreşim hareketi sayesinde dişlerin arasına ve diş eti çizgisine ulaşarak, çocukların diş fırçalama alışkanlıkları kazanmalarına destek oluyor. Kauçuk fırça başlığı ile hassas ve ekstra hassas ayarları arasından seçim yapılarak rahat bir temizlik sağlanabiliyor, böylece çocukların diş ve diş etleri nazikçe korunuyor.

Çocuklar 2 dakikada dişlerini fırçalayabiliyor

Sağlıklı bir diş fırçalama alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen “Sonicare Kids”, SmarTimer özelliği ile çocukların dişlerini 2 dakika boyunca fırçalamalarını sağlıyor. KidPacer özelliği ise her 30 saniyede bir uyarı vererek ağzın farklı bölgelerine geçiş yapmalarına yardımcı oluyor. Yaşam boyu sürecek sağlıklı diş fırçalama alışkanlığı kazandırmaya yardımcı olan “Sonicare Kids”, tüm bu özellikleriyle ebeveynlerin de içini rahatlatıyor.

“Çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesinde ebeveynlerin tercihleri büyük rol oynuyor”

Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sinan Kebapcı, “Çocuklara ağız ve diş sağlığı farkındalığı kazandırılması sürecinde ebeveynlerin bilinçli tercihleri büyük rol oynuyor. IPSOS iş birliğiyle 2023 yılında dördüncüsünü yaptığımız Philips Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması, ebeveynlerin çocuklarının diş sağlığıyla ilgili en sık karşılaştığı problemlerin diş eti kanaması ve hassasiyeti olduğunu ortaya koyuyor. Elektrikli diş fırçası tercih eden ebeveynlerin yüzde 35’i, bu seçimi diş eti bakımında daha etkili olması nedeniyle yaptığını belirtiyor.” dedi.