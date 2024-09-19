JPMorgan: Enflasyon kontrol altına alınırsa çok daha iyimser olacağız

Londra'da düzenlenen Invest in Turkiye forumunda konuşan JPMorgan Yönetici Direktörü Gökhan Özkan, Türkiye'ye son dönemde sabit getirili menkul kıymet tarafında artan ilgi olduğunu aynı zamanda para akışının hızlandığını söyledi. Diğer yandan mevduat faizlerinin carry trade fırsatı sunarken sermaye piyasaları ile birleşme satın alma aktivitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Bloomberght'nin haberine göre, Özkan, Türkiye'de birleşme satın alma aktivitesine bakıldığında 2004-2014 yılları arasında Türkiye'ye ağırlıklı olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'dan ilgi olurken son 10 yılda volatiliteye bağlı olarak Ortadoğu'dan daha fazla ilgili olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birleşme satın alma aktivitesi bağlamında yeteri doygunluğa ulaşmadığını kaydeden Özkan'a göre bu durum hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymetler piyasasına da yansıyor.

"Enflasyon kontrol altına alınırsa çok daha iyimser olacağız"

JPMorgan Yönetici Direktörü Özkan, "Aracılık ettiğimiz Rabobank Grubu'nun, Türkiye'deki iştirakinin satışında yerel oyuncular, fintek şirketleri, holdingler, bir ya da iki Ortadoğulu ya da Asyalı şirket ilgi gösterdi. Batıdan henüz stratejik olarak ilgi görmüyoruz" diye konuştu.

Ortodoks ekonomik politikalara dönüş ve dezenflasyonla birlikte aktivitenin yeniden canlanmasını beklediklerini kaydeden JPMorgan Yönetici Direktörü Özkan, "Bu süreç geride kaldığında Batı piyasaları da ilgi gösterecek. Fakat bu gerçekleşene kadar Ortadoğu'nun kilit pazar olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon kontrol altına alınırsa Türkiye'ye ilişkin 2025-2026'da çok daha iyimser olacağız" dedi.