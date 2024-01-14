Kademeli emeklilik nedir? Kademeli emeklilik tablosu
EYT düzenlemesinin hayata geçmesi ile milyonlarca çalışan erken emekli oldu. EYT ten yararlanamayanlar ise kademeli emeklilik beklentisi içine girdi. Peki, kademeli emeklilik nedir? Kademeli emeklilik tablosu nedir? İşte detaylar...
EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayan milyonlarca insan erken emekli oldu. 9 Eylül 1999 yılından sonra çalışmaya başlayanlar ise bu düzenlemeden yararlanamadı ve kademeli emeklilik beklentisi içine girdiler. Peki, kademeli emeklilik nedir? Kademeli emeklilik tablosu nedir? İşte o merak edilen konuların detayları...
Kademeli emeklilik nedir?
EYT kanunu 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayanlar kademeli prim günü doldurma süresine bağlı olarak bir kademeli yaş vardı o yaş kaldırıldı ve prim gününü doldurmuş olan herkes emekli oldu. Bunun sonucunda 9 Eylül 1999'dan sonra çalışmaya başlayanlarla yani bir gün sonra çalışmaya başlayan ile aralarında 17 yıla yakın bir fark oluştu. Yani EYT ile emekli olanlar 43 yaşında emekli olurken, 9 Eylül 1999'da çalışmaya başlayanlar 60 yaşında emekli olma durumu oluştu. Bu durum sonucunda 9 Eylül 1999 sonrasında çalışmaya başlayanlar kendilerine kademeli emeklilik hakkı verilmesini istedi. Kademeli emeklilik, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanların emeklilik yaşlarının kademeli olarak belirlenmesidir. Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir.
Kademeli emeklilik tablosu
- 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
- 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
- 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
- 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
- 2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.
-2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.
- 2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.
- 2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.
- 2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.
- 2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.
- 2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.
- 2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 pirim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 pirim gün şartı aranacak.