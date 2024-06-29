Kademeli emeklilik torba yasada var mı? Torba yasada 2000 sonrası kademeli emeklilik var mı?

Kademeli emeklilik torba yasada var mı sorusu son günlerde gündemde. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunun çözülmesinden sonra 2000-2008 arası sigorta girişi bulunanlar da emeklilik hakkının tanınmasını istiyor. Bu kişiler belirli bir yaş ve prim gün sayısına ulaştıktan sonra emekli olmalarını sağlayan kademeli emeklilik ya da bir diğer ismiyle kısmi emeklilik avantajından yararlanmak istiyor. Bu noktada torba yasada 2000 sonrası kademeli emeklilik var mı, 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlar torba yasada var mı, kademeli emeklilik çıkacak mı gibi sorular masaya yatırılıyor. İşte dört gözle beklenen kademeli emeklilik şartları ve tüm soruların cevabı...

KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA VAR MI?

Sigorta başlangıç tarihleri 1999 yılından sonra olanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde torba yasada kademeli emeklilik yasası çıkması taktirde emekli olabilecek. Özellikle konuyu en çok merak eden 2000 ve 20008 arası sigorta girişi bulunan çalışanlar. Çünkü bu kişiler prim ve gün sayısını tuttursa da yaş haddini tutturamadığı için emeklilik yaş gününü beklemek zorunda. Konuyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakan Işıkhan, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" ifadelerini kullanmıştı.

TORBA YASADA 2000 SONRASI EMEKLİLİK VAR MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından 5 milyondan fazla kişi 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişleri olduğu için emeklilik hakkı kazanmıştı. Bu noktada 8 Eylül tarihi milat olarak kabul edilmiş o tarihten sonra sigorta girişi yapılanlar ise mağdur olduğunu ifade etmişti. Bilhassa 2008 yılına kadar girişi olan çalışanlar da tüm şartlarını tamamlasa bile yaş nedeniyle emeklilik hakkı kazanamamıştı. Torba yasada kademeli emeklilik olup olmayacağı bu sebeple yakından takip ediliyor. Ancka sıkı para politikasının uygulandığını şu günlerde böyle bir çalışmanın da gündemde olmadığı biliniyor.

2000 2008 ARASI ERKEN EMEKLİLİK VAR MI?

Yaklaşık 5 milyon kişinin EYT'li olmasından sonra kademeli emekliliğin de torba yasada kanunlaşarak çıkmasını bekleyen milyonlarca çalışan bulunuyor. Ancak şu an için herhangi bir çalışmanın olmadığını söyleyebiliriz. Bakan Işıkhan'ın söz konusu konunun gündemlerinde olmadığını da belirtti. Ayrıca Mehmet Şimşek önderliğindeki sıkı para politikası nedeniyle de hazinenin böyle bir yükün altına girmeyeceği uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK FORMÜLLERİ

2000 yılında sigortalı olan bir kadın, 20 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartını sağladığı takdirde emekli olabilecek.

2008 yılında sigortalı olan bir erkek, 25 yıl sigortalılık süresi ve 63 yaş şartını sağladığı takdirde emekli olabilecek.