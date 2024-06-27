Kıdem tazminatı hesaplama 2024 Temmuz | Kıdem tazminatı tavanı! 1 yıl kıdem tazminatı ne kadar?

Kıdem tazminatı tavanı, memur ve memur emeklilerin zam oranına göre değişecek. Böylece bir işçi, işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılması veya farklı durumlarda alacağı ödemede değişiklik olacak. TÜİK'in 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak belirleyeceği yeni emekli ve memur maaşlarının adından kıdem tazminatı tavanı 2024 yılında artacak. Bu noktada çalışanlar, "1 yıl kıdem tazminatı ne kadar, şartları neler ve enflasyon verilerine göre kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak" gibi sorular masaya yatırılıyor. İşte 2024 kıdem tazminatı hesaplama işlemi ve şartlar...

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2024 TEMMUZ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerine göre memur ve emekliye gelecek zam oranı doğrultusunda kıdem tazminatı ücretlerinde de artış yaşanacak.

Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da belli olacak.

Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

Bu rakam 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.

GÜNCEL KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı.

Enflasyon beklentilerine göre hesaplanan zam oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavan ücreti 42 bin 193 liraya yükselecek.

Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

1 YIL KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

1 sene için kıdem tazminatı, söz konusu çalışanın brüt maaşı göz önünde bulundurularak hesaplanır. Ülkemizde kıdem tazminatı, her sene için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır. Mesela, çalışanın brüt maaşı 30.000 TL ise, 1 yıllık kıdem tazminatı 30.000 TL olur. Fakat, kıdem tazminatında tavan uygulaması vardır ve bu tavan miktar her yıl değişebilir. Bu nedenle, tazminat miktarı hesaplanırken güncel tavan tutarına dikkat edilmelidir.

Bu mantık çerçevesinde 5 yıllık kıdem tazminatı hesaplaması da aynı şekilde yapılır. Yine 30 bin TL'lik bir maaş düşünülürse bu sefer kıdem tazminatı 5 yıl süre için 150 bi TL olacaktır.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 HESAPLAMA

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı

2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı

3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı

4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı

5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Kıdem tazminatı, bir işçinin belirli bir süre boyunca aynı işyerinde çalıştıktan sonra iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi, işçinin haklı nedenle işten ayrılması, askere gitmesi, emekli olması veya kadın işçinin evlenmesi gibi durumlarda işverence ödenen bir tazminattır. Türkiye'de kıdem tazminatı, her bir tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında hesaplanır ve işçinin işyerindeki kıdem süresine göre ödenir. Bu tazminat, işçilerin uzun süreli çalışmaları karşılığında bir tür güvence ve emeklilik dönemi için bir birikim niteliğindedir.