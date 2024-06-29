Memur emekli maaş zammı Temmuz ne kadar olacak? 2024 memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Ve artık dananın kuyruğu kopuyor. Çalışan 5 milyondan fazla memur ve memur emeklisi 2.5 milyon kişi dört gözle 3 Temmuz'da maaş zammı oranlarını bekliyor. Kesinleşen Toplu Sözleşmenin yanı sıra Haziran ayındaki enflasyon verisinden gelecek zam da maaşlara yansıyacak. Hali hazırda yüzde 22,72'lik zam da artmış olacak. Böylelikle memur ve memur emeklisinin bir sonraki ay alacağı maaşta da ciddi değişiklikler yaşanacak. Bu noktada yaklaşık 7.5 milyon memur ve memur emeklisi, "Temmuz emekli memur maaş zammı ne kadar olacak, Memur emeklisi temmuz 2024 ne kadar zam alacak, Emekli memur maaş zammı yüzde kaç oldu" sorularını gündemde tutuyor. İşte tüm detaylar...

MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ NE KADAR OLACAK?

Şimdi gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Memur ve memur emeklisi zamları belirlenirken göz önünde bulundurulan Toplu Sözleşme ve Haziran ayı enflasyon verisi öncesinde 5 ayda yüzde 22,72'lik zam kesinleşmişti. Emekli memur içinse enflasyon farkı ve yüzde toplu sözleşme ile ortaya çıkan oran yüzde 17.4 olmuştu. İşte bu toplu sözleşmenin üzerine Haziran ayı enflasyon verisi de eklenecek ve memur ve memur emekli maaş zammı belli olacak.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Çalışan memur için kesinleşen zam oranı toplu sözleşmenin ardından yüzde 22,72 olmuştu. Emekli memur maaş zammı için ise şu an için kesinleşen zam yüzde 14.4 olmuştu. Bu oranlara göre şu anda oluşacak memur ve memur emeklisi zam tablosu şu şekilde oluştu:

• 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,42

• 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,42

• 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,06

• 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19,97

• Memur emeklisi: 14.740 TL - 17.683 TL

• Bağ-Kur (Esnaf): 10.178 TL - 12.765 TL

• Bağ-Kur (Tarım): 8.089 TL - 10.145

• SSK (2000 öncesi): 11.367 TL - 14.256 TL

• SSK (2000 sonrası): 7.047 TL - 8.838 TL

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklisi zammı 3 Temmuz 2024 tarihinde, Haziran ayı enflasyon verilerinni açıklanmasıyla belli olacak. Böylelikle yüzde 22.72'lik kesinleşen memur zammı ve 17.4 oranında kesinleşen emekli memur zammının üzerine Haziran ayı enflasyon verisi de eklenip güncel memur ve memur emeklisi maaşları belli olmuş olacak.

REFAH PAYI VAR MI?

Hayır, yok. Sıkı para politikasının uygulandığı şu günlerde emekli ve memura refah payı zammının olmayacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kesin bir dille ifade etmişti. Işıkhan, "Temmuzda ara zam yok başta nasıl karar aldıysa süreç öyle işleyecek. En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" demişti.



MEMUR MAAŞ TAHMİNİ 2024

Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 872,

Polis (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 300,

Hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 351,

Mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 215 liraya yükselecek.

Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 739 lira olacak

KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ YOK

Maaşı 10 bin liranın altında kalan ve yaklaşık 3,6 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren kök maaş düzenlemesi, hükümetin temmuz ayında Meclis'e sunulmasu beklenen torba yasa taslağına girmedi. ekonomim.com'un ulaştığı bilgilere göre, torbaya yasaya taslağına Sosyal Güvenlik Kurumuek (SGK) tarafından 5 madde eklenirken, kamuoyunda kök maaş düzenlemesi yapılmaması halinde 10 bin TL altında maaş alan emeklilerin temmuz zammından yararlanamayacağı yönündeki eleştirilere rağmen, bu madde girmedi.