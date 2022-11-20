Kahramanmaraş'ta 8. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı sona erdi

Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğiyle Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, fuarı yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti. 15 bin metrekarelik alanda kurulan fuara Konya, Niğde, Gaziantep ve Adana gibi birçok kentten 103 firmanın katılım sağladığını kaydeden Güngör, fuarda çiftçiler ve sektör temsilcilerinin deneyim paylaşımı yapma ve modern tarımın güncel uygulamalarını tanıtma fırsatı yakaladığını dile getirdi.

Güngör, "Bu yıl da fuarımız yoğun bir katılımla gerçekleşti. Her yıl üzerine koyarak, fuarımızı daha da geliştirerek sektör temsilcilerimizi şehrimizde ağırlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.