Kahve.com, İzmir’de kuracağı 2’nci fabrikasında yeniliklere imza atacak

Şirketlerinin İzmir’de ikinci üretim tesisini çok yakında faaliyete geçireceğini ifade eden Kahve.com CEO’su Levend Aktaş, “Hem kavurma hem de paketleme kapasitemizi artıracağız. Önceliğimiz Türkiye’nin öncü dijital kahve markası olan Moliendo Finest Coff ee’yi büyütmek. Yeni fabrikamızdaki kapasite ile daha önce önceliklendirmediğimiz dünya markalarının üretimine başlayabiliriz. Yeniliklere de imza atacağız” dedi.

Hızlı büyüyen kahve sektörü, pazara aynı performansı gösteren şirketleri de kazandırdı. 2015 yılından itibaren çekirdekten kahve makinelerine, temizlik ekipmanlarından öğütücülere kadar kahveye dair her sahada hizmet ürüten Kahvesan Gıda, Kahve.com ile bu alanın fark yaratan şirketlerinden oldu.

Dünyanın 70 farklı yöresinden kahve çekirdeği tedarik ediyor. Bu yönü ile sektörün en çok çeşit işleyen şirketlerinin başında geliyor. İç pazarda bireysel ve ticari müşterilerine hitap ettiği gibi başta Almanya pazarı olmak üzere yurt dışında önemli bir ihracat pazarını da yönetiyor.

Kahve.com CEO’su Levend Akdaş, EKONOMİ gazetesine pazar, faaliyetleri ve yeni yatırımları ile ilgili bilgi aktardı. İzmir Kemalpaşa OSB’de açılacak ikinci fabrikalarıyla hem kavurma, hem de paketleme kapasitelerini artıracaklarını söyleyen Levent Aktaş, “Açacağımız 2. fabrikamıza yönelik yatırımlar yapmaya başladık. Hem kavurma hem de paketleme kapasitemizi artıracağız. Önceliğimiz Türkiye’nin öncü dijital kahve markası olan Moliendo Finest Coff ee’yi büyütmek, fakat biliyorsunuz büyük markaların private label kahve üreticisiyiz aynı zamanda.

Yeni fabrikamızdaki kapasite ile daha önce önceliklendirmediğimiz dünya markalarının üretimine başlayabiliriz. Daha önce nazikçe reddetmek zorunda kalmıştık. Ürün portföyümüzde yenilikler yapıp, ihracatta da farklı ülkelere yönelmeyi hedefl iyoruz” dedi.

Yeni fabrikamızda yenilikler yapacağız

Aktaş, “Önceliğimiz her zaman için Moliendo, ancak yeni fabrikamızdaki kapasite ile daha önce önceliklendirmediğimiz dünya markalarının da üretimine başlayabiliriz. Aynı zamanda bu fabrikamızda ürünlerimizi genişletip yenilikler yapmayı hedefliyoruz. Yeni çıkardığımız Türk kahvemize çok güveniyoruz, onunla ilgili kapasite artırıcı bir yatırım da düşünüyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yeni ürünlerimizi sunarak farklı ülkelere açılmak hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

Şirketlerinin 2023 yılını oldukça verimli geçirdiğini ifade eden Aktaş, “Kendini çok sık yenileyen, teknolojiyi yakından takip eden bir firmayız, bu yıl hedefl ediğimiz birçok projeyi hayata geçirdik. Ana odağımız, en taze ve kaliteli kahveyi tüketici ile buluşturmak. Dijital kanallarda, pazar yerlerinde ve zincir mağazalarda Türkiye’nin kaliteli kahve ihtiyacını karşılayıp ürünlerimizi olabildiğince ulaşılabilir fiyatlarla taze olarak sunmaya çalışıyoruz. Bu noktada bu yıl oldukça güzel sonuçlar aldık. Hatta büyüme yolunda adım adım ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Almanya pazarında hızlı ilerliyor

İhracatta Rusya, Almanya ve Arap Yarımadası tarafında faaliyetlerini sürdüren Kahvesan ve Kahve. com, Almanya’ya hem kahve hem kahve ekipmanı ihracatı yapmaya da başladı. Levend Aktaş, “Bu yıl buradaki pazarımızı genişletip büyütmek önceliğimiz olduğu için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’de olduğu gibi burada da büyüme yoluna girdik, hedefl erimiz ve faaliyetlerimiz bu yönde devam etmekte” dedi.

Taze kavrulmuş kahvede abonelik sistemi başlattık'

Son dönemde özellikle Türk kahvesi ürünlerinin 100g’lık paketleriyle çıkması yönünde çok talep geldiğini dile getiren Kahvesan ve Kahve.com CEO’su Levend Aktaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu ürünümüzü çok seven belli bir müşteri kitlemiz bulunuyor. Bu noktada hemen çalışmalara başlayıp yeni Türk kahvemizi çıkarttık. Aynı zamanda gerçek organik kahvelerimizin de yeni yörelerini çıkarttık. Kapsül kahvelerimizi yeniledik. Tüketiciye yönelik faydalı kampanyalar yapmaya çalışıyoruz. Birçok yöresel kahvemizi içeren avantaj paketlerimiz bulunuyor ve çok yakın bir zamanda taze kavrulmuş kahvede abonelik uygulamasını canlıya aldık. Bu sistem çok avantajlı olduğu için tüketici tarafından çok sevildi. Müşterilerimizden çok gelen bir talepti. Taze kahveye önem veren müşterilerimiz artık, kahvesini ve gönderim sıklığını seçerek, zahmetsizce daha uygun bir fiyat ile ulaşabiliyor”.

HORECA sahasında hızlı yol alıyoruz

Otel ve cafe gibi ticari alanlarda farklı kategorideki ürünlerin değişkenlik gösterebildiğini kaydeden Levend Aktaş, “Otellerde sıklıkla pratik filtre kahve ürünümüz talep ediliyor. Hiçbir ekipmana ihtiyaç duyulmadan sıcak su ve damlama yöntemiyle kolayca hazırlanan gerçek filtre kahve olan bu ürünümüz horeca sektöründe oldukça tuttu. Çünkü filtre kahveye yönelen ve kahve kültürü daha da artan tüketici artık otellerde de gerçek filtre kahve tadını görmek istiyor” dedi. Aktaş, “Aynı zamanda cafeler taze çekirdek kahvelerimizi ön planda tutuyor. Özellikle Caff e Crema adıyla çıkardığımız rekabetçi fiyatlı kahvemiz, cafeler tarafından çok talep ediliyor” diye konuştu.